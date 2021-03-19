Первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова отреагировала на обвинения в государственной измене. Отмечает: все похоже на то, что кто-то подыгрывает бывшим владельцам "Приватбанка".

Екатерина Рожкова отмечает: не хотела бы комментировать возможные расследования правоохранительных органов. Однако о подозрении в госизмене ничего не слышала.

Подробнее Рожкову и нескольких сотрудников Нацбанка подозревают в госизмене

Дискредитация НБУ

Рожкова заявляет: на членов правления Нацбанка и новых менеджеров "Приватбанка" систематически давят. Руководителей обвиняют в растрате государственных денег.

По поводу расследования работы Kroll Рожкова пишет: не удивлена, что эту тему подняли. На фоне первых подозрений в Украине и международных санкций в отношении Дубилета это, по ее мнению, выглядит будто "горячие головы" или подыгрывают бывшим владельцам, или играют на них.

Однако я не удивлена информацией в СМИ, поскольку сегодня уже и внутри НБУ ведутся внутренние расследования относительно нашего сотрудничества с агенством Kroll и юридическими советниками,

– написала Рожкова.

Kroll помогал Украине

Первая заместитель главы НБУ Кирилла Шевченко говорит: с агентством сотрудничали, чтобы защитить интересы государства. Как пишет Рожкова: именно Национальный банк и агентство Kroll сыграли основную роль, чтобы выявить в мошеннические схемы в "Приватбанке".

Результаты расследования Kroll, которое они сделали по заказу НБУ в 2018 году, поражают: мошенничество в банке началось десятки лет назад, а из банка за это время было выведено более 5,5 миллиардов долларов,

– добавляет Рожкова.

Расследование против Рожковой

Как сообщили СМИ, Екатерину Рожкову и нескольких чиновников Нацбанка подозревают в растрате государственных денег и передаче закрытой информации компаниям Kroll, AlixPartners и юридической фирме Hogan Lovells и Asters.

Отметим: никаких подозрений официально пока не объявляли.

К слову. В октябре 2020 года первому заместителю главы Нацбанка Екатерине Рожковой объявили выговор и сообщили о недоверии. Рожкову обвинили в нарушении распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ.

Что говорят в Офисе президента

Офис Президента уже отреагировал на информацию о расследовании. Там призвали руководство НБУ отбросить амбиции и работать ради макроэкономической стабильности.

В ОП подчеркнули: также работают над тем, чтобы награбленные из "Приватбанка" деньги вернули Украине.