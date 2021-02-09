Засунула в пакет – и в морозилку: роженицу на Ровненщине подозревают в убийстве своего ребенка
В Ровненской области правоохранители нашли мертвого младенца. Подозревают, что его убила 34-летняя мать сразу после рождения. Женщину задержали и открыли уголовное производство относительно произошедшего.
Источник:Полиция Ровненщины
Ситуация произошла 8 февраля. Об этом стало известно уже 9 февраля, когда роженица обратилась к медикам за помощью.
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По словам женщины, ребенок родился уже мертвым. Сразу после родов у нее началось кровотечение, поэтому женщина обратилась в больницу. В медучреждении она уверяла, что прервала нежелательную беременность самостоятельно. Уже впоследствии призналась полиции, что родила и спрятала ребенка.
Как состоялись роды
Известно, что женщина рожала дома. После родов она, по словам полицейских, совершила такие действия:
- перерезала пуповину;
- завернула ребенка в полотенце и в пакет;
- положила в морозильную камеру.
Когда в дом женщины приехали полицейские, то нашли там мертвую новорожденную девочку. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая выяснит истинную причину смерти ребенка.
► Что известно об этой беременности
Как отметили в полиции, роженица на учете в женской консультации не состояла. Муж о беременности вроде бы не знал.
► Что грозит роженице
Правоохранители начали досудебное расследование по факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка. Если вину женщины докажут, ей грозит ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы на такой же срок.
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