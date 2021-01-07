Военные Воздушных сил ВСУ поздравили украинцев, выполнив всемирно известный "Щедрик". Украинские защитники записали 3-минутное видео.

Песню исполнил Центр военно-музыкального искусства Воздушных сил. Видео обнародовали на странице Командования Воздушных сил ВСУ в фейсбуке.

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Почти 3 минуты мелодию сопровождал военный оркестр. Украинские военные играют на флейтах, духовых инструментах и ​​тому подобное. На фоне стоит праздничная елка и украшения.

Чем известен "Щедрик"

Заметим, "Щедрик" известен на весь мир. В переводе на английский рождественская песня называется "Carol of the Bells". Песню использовали в таких известных фильмах, как "Южный парк", "Симпсоны", "Гарри Поттер и узник Азкабана", "Гриффины", "Легенды завтрашнего дня", "Один дома" и других.

К слову, 7 января верующие восточного обряда отмечают Рождество. Президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и другие украинские политики уже поздравили с праздником. Чиновники пожелали украинцам мира и согласия.

Смотрите видео, как военные выполнили "Щедрик":

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