Мира и согласия: Зеленский, Шмыгаль и другие политики поздравили украинцев с Рождеством
Христиане восточного обряда 7 января празднуют Рождество Христово. Украинские политики начали публиковать поздравления еще на Сочельник, однако поздравительные сообщения продолжают появляться и на само Рождество.
Праздничную подборку теплых поздравлений от первых лиц государства собрал 24 канал.
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Владимир Зеленский
Президент Украины поздравил с Рождеством украинцев еще 6 января, в Сочельник. Зеленский отметил, что Рождество является символом добра и непобедимости.
Традиционно мы отмечаем Рождество дома, в семейном кругу. Не существует лучшего дня, чтобы поладить между собой, поэтому пусть радость и тепло этого праздника объединят нашу страну,
– подчеркнул Зеленский.
Также глава государства пожелал украинцам крепкого здоровья, чтобы все могли чувствовать вкус и аромат кутьи и 12 блюд на столе.
Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством: смотрите видео
Дмитрий Разумков
Глава Верховной Рады Украины пожелал украинцам мира и спокойствия в каждом доме.
Пусть праздничные дни будут наполнены радостью и любовью, а Рождество принесет в каждый дом спокойствие, мир и взаимопонимание. Желаю всем нам крепкого здоровья, благополучия, сил и вдохновения на новые свершения,
– подчеркнул Разумков.
По его словам, праздник Рождества Христова – это прекрасный повод собраться в кругу семьи, вместе вспомнить все самые яркие моменты и поддержать друг друга.
Денис Шмыгаль
К поздравлениям присоединился и премьер-министр Украины. Денис Шмыгаль опубликовал в твиттере праздничную открытку и пожелал каждому украинцу в новом году счастья и достатка, согласия и благодати, здоровья и мирного неба над головой.
Петр Порошенко
Пятый президент Украины в день Рождества Христова призвал молиться за воинов, которые защищают нас от врага.
Поблагодарим медиков, которые круглосуточно дежурят в больницах, спасая жизни больных COVID-19. Верю, с Христом мы преодолеем любые беды,
– добавил Петр Порошенко.
Также политик пожелал украинцам мира, согласия, единства и здоровья.
Андрей Садовый
Мэр Львова поздравил украинцев теплым семейным фото и опубликовал в фейсбуке рождественское видео. Он призвал праздновать Рождество безопасно.
Рефат Чубаров
Глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров пожелал каждой семье радостных праздников, тепла и уюта в доме, счастья, здоровья и благополучия.
Свяжитесь со своими родными, друзьями, знакомыми, которые живут во временно оккупированном Россией Крыму, укрепите их уверенность в том, что российская оккупация Крыма временная и скоро наступит время, когда мы все объединимся в Крыму под государственным флагом Украины и крымскотатарским национальным флагом,
– написал Чубаров.
Юлия Тимошенко
Лидер "Батькивщины" отметила, что сегодня тот вечер, который дает нам основания надеяться и верить: все будет хорошо.
"Все перебудем, все одолеем, научимся жить в радости и счастье. Так будет", – написала Тимошенко.
Олег Уруский
Вице-премьер Олег Уруский пожелал уюта и добра в день Рождества.
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