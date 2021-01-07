Христиане восточного обряда 7 января празднуют Рождество Христово. Украинские политики начали публиковать поздравления еще на Сочельник, однако поздравительные сообщения продолжают появляться и на само Рождество.

Праздничную подборку теплых поздравлений от первых лиц государства собрал 24 канал.

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Владимир Зеленский

Президент Украины поздравил с Рождеством украинцев еще 6 января, в Сочельник. Зеленский отметил, что Рождество является символом добра и непобедимости.

Традиционно мы отмечаем Рождество дома, в семейном кругу. Не существует лучшего дня, чтобы поладить между собой, поэтому пусть радость и тепло этого праздника объединят нашу страну,

– подчеркнул Зеленский.

Также глава государства пожелал украинцам крепкого здоровья, чтобы все могли чувствовать вкус и аромат кутьи и 12 блюд на столе.

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Дмитрий Разумков

Глава Верховной Рады Украины пожелал украинцам мира и спокойствия в каждом доме.

Пусть праздничные дни будут наполнены радостью и любовью, а Рождество принесет в каждый дом спокойствие, мир и взаимопонимание. Желаю всем нам крепкого здоровья, благополучия, сил и вдохновения на новые свершения,

– подчеркнул Разумков.

По его словам, праздник Рождества Христова – это прекрасный повод собраться в кругу семьи, вместе вспомнить все самые яркие моменты и поддержать друг друга.

Денис Шмыгаль

К поздравлениям присоединился и премьер-министр Украины. Денис Шмыгаль опубликовал в твиттере праздничную открытку и пожелал каждому украинцу в новом году счастья и достатка, согласия и благодати, здоровья и мирного неба над головой.

Щиро вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю всім миру, здоров’я та злагоди. pic.twitter.com/F6elZRKaKf — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) January 7, 2021

Петр Порошенко

Пятый президент Украины в день Рождества Христова призвал молиться за воинов, которые защищают нас от врага.

Поблагодарим медиков, которые круглосуточно дежурят в больницах, спасая жизни больных COVID-19. Верю, с Христом мы преодолеем любые беды,

– добавил Петр Порошенко.

Также политик пожелал украинцам мира, согласия, единства и здоровья.

Андрей Садовый

Мэр Львова поздравил украинцев теплым семейным фото и опубликовал в фейсбуке рождественское видео. Он призвал праздновать Рождество безопасно.