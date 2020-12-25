Митрополит Епифаний поздравил всех украинцев, празднующих Рождество вместе с западным миром – 25 декабря. Он отметил, что несмотря на разные даты, само Рождество – событие, которое объединяет всех в согласии друг с другом.

В этот день вместе с вами мы испытываем счастье, единение в любви и добре, которым является для нас Всемилостивый Господь. Об этом глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний отметил в своем фейсбуке.

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Желаем, чтобы любящий Небесный Отец одарил вас всеми ласками и благословлял все добрые намерения. Больше двух тысячелетий прошло от Рождества Христова, и это время сопровождалось различными вызовами и испытаниями,

– отметил митрополит.

Но несмотря на различные вызовы, глава Православной церкви Украины уверен, что рождественский период – это возможность людям измениться к лучшему.

"Событие Рождества Христова объединяет всех нас в мире и согласии друг с другом. В молитве выражаем благодарность Богу за Его щедроты. Просим у Творца исцелить наши раны и подарить духовного воодушевления", – подчеркнул Епифаний.

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