Во всем мире 25 декабря отмечают Рождество по западному обряду. В Украине более популярна дата 7 января, но с каждым годом все больше украинских семей начинают праздновать одновременно со всем миром. Традиционно с Рождеством украинцев поздравили известные политики.

Подборку поздравлений политиков с Рождеством сделал 24 канал.

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Одним из первых, еще в Сочельник, поздравил всех президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что уходящий год выдался довольно непростым, и обрадовался, что хотя бы дата празднования не стала предметом для споров.

Рождество Христово – это ведь не о дате, а об обновлении и надежде. О том, что люди всегда имеют шанс измениться, придя, как за звездой, к тому, что является действительно ценным,

– подчеркнул президент.

Также не забыл о поздравлении и премьер-министр Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что поздравляет всех, кто празднует Рождество по григорианскому календарю.

"Пусть этот светлый день принесет мир и уют в ваши дома и процветание нашей стране. Желаю здоровья и достатка, добра и благодати", – написал премьер.

От имени Меджлиса крымских татар и от себя лично с праздником поздравил Рефат Чубаров. Он отметил особые поздравления украинским защитникам, которые в эти дни продолжают защищать Украину.

Благополучия и добра вашим семьям, родным и близким людям, согласия и единения украинскому обществу,

– пожелал глава Меджлиса.

Присоединились к поздравлениям и украинские чиновники. В Министерстве юстиции украинцам пожелали мира и спокойствия, а вице-премьер Олег Уруский попросил вспомнить о воинах в эти дни и пожелать для них крепкого здоровья и неисчерпаемых сил.

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Конечно же, не забыли о поздравлениях и городские головы. Львовский мэр Андрей Садовый рассказал, что в его семье Сочельник именно 24 декабря – это уже традиция.

Давайте искать больше общего между нами, миром и светом. Бог дал нам шанс жить и радоваться жизни. Поэтому давайте держаться вместе и ценим каждое мгновение,

– подчеркнул мэр Львова.

Городской голова Тернополя Сергей Надал пожелал, чтобы зимние праздники были щедрыми на любовь и добро, взаимопонимание и уважение.

Не скупились на поздравления и украинские парламентарии. Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко рассказал, что готовится к празднованию 7 января, но разделяет радость тех, кто уже празднует.

Рождество – праздник надежды на лучшее, окутанный семейным теплом, согласием и любовью к ближнему. В Вифлеемской пещере Господь пришел в этот мир и начал свой земной путь ради нашего спасения. Верю: вместе мы победим любое зло,

– подчеркнул Петр Порошенко.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко видит позитив в том, что украинцы имеют "два Рождества". Мол, это отражает непростую историю и духовное разнообразие украинцев.

В этот светлый день пусть у нас будут светлые и добрые мечты, надежды и ожидания. Надо верить, что мы все одолеем и выйдем на те желанные горизонты счастливой, сильной, состоятельной европейской страны,

– подчеркнула Юлия Тимошенко.

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Член фракции "Голос" Ярослав Рущишин зато убежден, что нужно более активно действовать, чтобы вся Украина отмечала Рождество 25 декабря. Он сам празднует в тот день, когда и его церковь.

Поздравляем всех, кто сегодня празднует, со светлым праздником Рождества Христова! Пусть колядуется громко и радостно! Пусть семья дает внутреннюю силу, а Господь дарует надежду,

– подчеркнул парламентарий.

Депутат из "Слуги народа" Елизавета Ясько пожелала счастливого Рождества всем своим друзьям со всего мира.