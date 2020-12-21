Рождество 25 декабря празднуют 75% православных, все остальные – 7 января. Две даты празднования Рождества существуют из-за различных календарей, по которым ведутся исчисления. На Западе – по григорианскому, а, например, в России, Грузии, Сербии и Украине по юлианскому календарю.

В последние годы ведутся немало дискуссий о том, стоит ли праздновать Рождество в одну дату – 25 декабря. Что думают об этом церковь и украинцы, а также, когда празднуют Рождество римо-католики и греко-католики – читайте в материале 24 канала.

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Когда родился Иисус Христос

Единой даты празднования рождения Иисуса Христа в древности не существовало. Климент Александрийский указывал на 17 ноября, но не оставил никаких обоснований этой даты. День рождения Христа также связывали с началом весны, который по юлианскому календарю приходился на 25 марта. Потому что на этот день, мол, приходилось Рождение мира.

В то же время на Западе Рождество долгое время праздновали вместе с праздником Богоявления и 6 января. Этот праздник сочетал и Христово Рождество, и Крещение Иисуса в реке Иордане. Празднование большого количества событий из жизни – одна из главных причин, по которой Западная Церковь первой отделила Рождество и начала праздновать его отдельно.

Впервые в исторических источниках 25 декабря как дату рождения Христа указал Дионисий Филокал. Эта дата была праздничной для литургического служения в Риме, однако с каких пор она установлена – неизвестно. Решение о праздновании Рождества 25 декабря одобрили на Ефесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году.



Единственной даты празднования рождения Иисуса Христа в древности не существовало / Фото ukr.media

Кто празднует Рождество 25 декабря

Рождество в ночь с 24 на 25 декабря празднуют Римо-католическая церковь, большинство протестантских церквей, а также большая часть православных:

Константинопольская (кроме Афона),

Александрийская,

Антиохийская,

Румынская,

Болгарская,

Кипрская,

Элладская,

Албанская православная церковь,

Православная Церковь Чешских земель и Словакии,

Православная церковь в Америке.

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В ночь на 7 января Рождество празднуют:

Иерусалимская,

Русская,

Сербская,

Грузинская,

Польская православная церковь,

Афонские монастыри,

Бессарабская митрополия Румынской православной церкви,

все украинские православные церкви,

многие восточные католические церкви,

Украинская греко-католическая церковь,

Русская греко-католическая церковь,

русские старообрядцы,

Армянская апостольская церковь.

Почему Рождество празднуют 25 декабря и 7 января

Поскольку празднование 25 декабря связывают с католицизмом, а 7 января – с православием, первую дату часто неправильно называют "католическим Рождеством", а вторую – "православным".

На самом деле и православные, и католики празднуют Рождество в один день – 25 декабря. Хотя по факту получается по-другому, потому что православные и католики отмечают праздник по разным календарям. На Западе – по григорианскому (именно 25 декабря), а, например, в России, Грузии, Сербии и Украине – по юлианскому календарю (7 января).



Рождественский вертеп / Фото x-vymir.com

Когда празднуют греко-католики и римо-католики

Заметим, что украинские греко-католики фактически празднуют Рождество 7 января, а римо-католики – 25 декабря. Почему так?

Украинские греко-католики в начале ХХ века находились в составе Польши и не перешли на григорианский календарь по политическим мотивам. Украинцы не хотели терять свою идентичность. Греко-католики также стремиться сохранить связь с украинцами, находившимися в составе СССР. Празднование Рождества в одни дни должно было символически сочетать украинцев по разные стороны границы.

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Как возникли различные календари

Юлианский календарь ввел Юлий Цезарь. Это был практически такой же календарь, как современный. Но юлианский календарь оказался не совсем точным и начал смещаться. Все потому, что Земля делает оборот вокруг Солнца на около 12 минут медленнее, чем думали древние римляне. Поэтому Рождество начало понемногу приближаться к весне. За 1,5 тысячи лет юлианский календарь отстал аж на 10 дней.

Тогда Папа Римский Григорий XIII устроил реформу юлианского календаря. Он приказал считать невисокосными некоторые годы, которые раньше были високосными. Этим различие уменьшилось до 26 секунд в год. Чтобы компенсировать отставание, Папа приказал даже пропустить 10 дней. Так, в 1582 году после 4 октября наступило сразу 15 октября. Этот реформированный календарь назвали григорианским.



Папа Римский Григорий XIII устроил реформу юлианского календаря / Фото rosa-tv.com

Но не все страны перешли на новый календарь. Так, украинские земли, которые впоследствии были в составе Российской империи, жили по старому – юлианскому. Это было по политическим мотивам империи, мол "католик православному – не брат".

Однако впоследствии УНР во время революции перешла на новый григорианский календарь. При этом ввели его и большевики. Однако церковь придерживалась традиции и не хотела поддерживать коммунистов.

Поэтому возникла такая ситуация, что обычные люди стали жить по новому стилю – григорианскому календарю, а церковь продолжала – по юлианскому.

Неточность церковного – юлианского календаря – за годы углубилась. На сегодня неточность составляет аж 13 дней.

Поэтому, когда католики празднуют Рождество 25 декабря по григорианскому календарю, то по юлианскому – это только 12 декабря. Украинским православным и греко-католикам надо ждать еще 13 дней рождения Христа. Поэтому, когда на юлианском (церковном) календаре – 25 декабря, то на григорианском, по которому мы живем, уже 7 января.

Интересно! В 2101 году из-за неточности юлианского календаря Рождество будет приходиться уже на 8 января!

Рождество в один день: что говорит церковь

ПЦУ

В 2019 году глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что украинцы могут праздновать Рождество по григорианскому календарю (25 декабря), если они этого хотят. Также в ПЦУ пообещали думать о календарной реформе при условии, что ее поддержит большинство верующих.

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Однако сейчас церковники опасаются, что переход на новый календарь (григорианский) может привести к расколу и оречения части верующих. В ПЦУ также считают, что переход на новый календарь может использовать в собственной агитации УПЦ МП. Ведь эта церковь подчинена РПЦ и не планирует переходить на новый календарь.

Епифаний также приводил в качестве аргумента то, что в случае перехода на григорианский календарь изменятся и даты многих важных религиозных праздников, в частности Покров и Крещение.

Поэтому некоторые священники и епископы ПЦУ по своему усмотрению проводили в 2019 году службы и 25 декабря, и 7 января.



Епифаний заявил, что украинцы, если хотят, могут праздновать Рождество 25 декабря / Getty Images

УГКЦ

Частично не против григорианского календаря выступают и в Украинской греко-католической церкви. Некоторые зарубежные епархии которой уже давно пользуются им. Однако предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук) заявлял, что это церковь будет решать "вместе с нашими православными братьями". Он также замечал, что этот вопрос не относится к догматическим и должен преодолевать церковные расколы, а не вызывать новые.

Ряд экспертов считают, что может пройти не один десяток лет в таком режиме празднования двойного Рождества, чтобы церкви решились и перешли на празднование в один день.

Что думают украинцы о праздновании Рождества 25 декабря

По данным опроса в 2019 году, большинство украинцев против идеи перехода православной церкви на григорианский календарь и празднование Рождества 25 декабря. Так, 25% опрошенных поддерживали идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, 64% были против, а 7% опрошенных говорили, что им безразлично.