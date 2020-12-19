Празднование Рождества 25 декабря в Украине станет возможным после того, когда к такому решению "созреет" Церковь и верующие. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что для перехода нужна готовность большинства. Когда это произойдет, предстоятель ПЦУ спрогнозировать не может.

Как должен происходить переход на празднование Рождества 25 декабря

Митрополит Епифаний в интервью "Радио Свобода" отметил, что он не против празднования Рождества 25 декабря, однако опирается на мнение верующих.

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Предстоятель Православной церкви Украины добавил, что статистика свидетельствует, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря.

По его мнению, очень важно учитывать взгляды людей, чтобы не спровоцировать еще один раскол".

Пока нет переходного периода. Когда Церковь созреет, когда верующий народ к этому созреет, то, конечно, будет принято соответствующее решение,

– сказал митрополит Епифаний.

Он также добавил, что это движение должно происходить "с низов".

Когда это может произойти

Митрополит Киевский и всея Украины считает, что переход – вопрос времени. Он состоится, но тогда "когда к этому подойдет заведомо украинский народ, православные верующие и не только православные".

"Когда мы увидим, что большинство готово, тогда будет принято общецерковное решение о переходе", – пояснил он.

Сейчас предстоятель ПЦУ не может спрогнозировать, когда именно в украине Рождество начнут отмечать 25 декабря.

О чем свидетельствует опыт других стран

"Нужно заниматься просветительской работой. Ибо мы видим, что в других поместных православных церквях, например, Элладская церковь, Румынская церковь, которые в свое время перешли на новый календарь, все же у них есть определенное разделение", – уточнил предстоятель ПЦУ.

Опыт этих стран показывает, что остались те, которых называют "старостильниками". Они празднуют по старому стилю. Митрополит подчеркнул, что Украина такого разделения не должна допустить.

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