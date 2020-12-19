В Киеве в День Святого Николая зажгли рождественскую елку под Офисом Президента Украины. Это "вторая главная" елка страны, а по этому случаю в президентском Офисе даже записали короткий видеоролик-поздравление.

О том, что в Киеве зажгли "президентскую" елку, сообщил журналист 24 канала.

К слову В Киеве зажигают главную елку страны: фото, видео представления

В этом году в Офисе Президента по-особому украсили елку. Более 100 игрушек на ней сделаны по эскизам детей с особыми потребностями.

Кроме самой елки, под Офисом главы государства также развернули небольшую ярмарку, а также здесь работает каток.



Под Офисом Президента зажгли рождественскую елку / Фото Владислава Соловьева

Мы пригласили прошлогодних сказочных героев – Кота и Мишу, которые помогли зажечь елку. Чтобы подарить праздник сегодня всем – не только детям, но и взрослым. Добро пожаловать и ждем каждого из вас,

– отметили Владимир и Елена Зеленские.

Под ОПУ зажгли рождественскую елку: смотрите видео