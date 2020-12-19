В Киеве под ОПУ зажгли "президентскую" елку: фото и видео
В Киеве в День Святого Николая зажгли рождественскую елку под Офисом Президента Украины. Это "вторая главная" елка страны, а по этому случаю в президентском Офисе даже записали короткий видеоролик-поздравление.
О том, что в Киеве зажгли "президентскую" елку, сообщил журналист 24 канала.
К слову В Киеве зажигают главную елку страны: фото, видео представления
В этом году в Офисе Президента по-особому украсили елку. Более 100 игрушек на ней сделаны по эскизам детей с особыми потребностями.
Кроме самой елки, под Офисом главы государства также развернули небольшую ярмарку, а также здесь работает каток.
Под Офисом Президента зажгли рождественскую елку / Фото Владислава Соловьева
Мы пригласили прошлогодних сказочных героев – Кота и Мишу, которые помогли зажечь елку. Чтобы подарить праздник сегодня всем – не только детям, но и взрослым. Добро пожаловать и ждем каждого из вас,
– отметили Владимир и Елена Зеленские.
Под ОПУ зажгли рождественскую елку: смотрите видео
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