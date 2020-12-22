Убийство местного предпринимателя произошло около 21:00 21 декабря. Конфликт между двумя мужчинами перерос в стрельбу. От полученных ранений пострадавший погиб на месте.

Подозреваемым оказался 31-летний местный житель, сообщили в полиции Ровненской области. По данным ТСН, погибшим оказался Эдуард Патис.

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Ему принадлежали местный гастроном и кофейня, возле которой и произошло убийство.

Что известно об убийстве предпринимателя в Ровно

Как утверждают следователи, между бизнесменом и случайным прохожим произошел конфликт. Во время него злоумышленник достал пистолет и дважды выстрелил оппоненту в грудь. От ранений пострадавший погиб на месте.

Стрелок пытался скрыться, но его задержали полицейские. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Если суд признает его виновным в совершении умышленного убийства, мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Смотрите видео с места убийства известного бизнесмена в Ровно: