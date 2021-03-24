Комиссия по ТЭБ и ЧС во время заседания 24 марта приняла решение об усилении карантинных ограничений в Ровно. В частности, со следующей недели на дистанционное обучение переходят ученики средней школы.

Сейчас начальные классы будут учиться очно, об этом сообщил мэр города Александр Третьяк. Также будут работать садики.

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На дистанционном ученики будут по меньшей мере до 12 апреля

По предварительной информации, дистанционное обучение продлится до 12 апреля. Что будет дальше – покажет динамика заболеваемости COVID-19.

Аргументация управления образования – это то, что младшие школьники еще не так приспособлены к дистанционному обучению, как старшие. Да и родителям, которые работают, оставить детей начальных классов проблематично,

– объяснил Третьяк.

Также согласно решению комиссии, отменены все культурно-массовые мероприятия, которые проводят муниципальные учреждения. Что касается коммерческих мероприятий – то власть советует бизнесу или отменять их, или переносить.

Ровно – в шаге от красной зоны

Мэр Ровно считает, что город – в шаге от красной зоны. Поэтому власть уже работает с предприятиями и организациями, чтобы подготовить их к этому.