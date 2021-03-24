В Ровно решили усилить карантин: перечень ограничений
Комиссия по ТЭБ и ЧС во время заседания 24 марта приняла решение об усилении карантинных ограничений в Ровно. В частности, со следующей недели на дистанционное обучение переходят ученики средней школы.
Источник:"Общественное"
Сейчас начальные классы будут учиться очно, об этом сообщил мэр города Александр Третьяк. Также будут работать садики.
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На дистанционном ученики будут по меньшей мере до 12 апреля
По предварительной информации, дистанционное обучение продлится до 12 апреля. Что будет дальше – покажет динамика заболеваемости COVID-19.
Аргументация управления образования – это то, что младшие школьники еще не так приспособлены к дистанционному обучению, как старшие. Да и родителям, которые работают, оставить детей начальных классов проблематично,
– объяснил Третьяк.
Также согласно решению комиссии, отменены все культурно-массовые мероприятия, которые проводят муниципальные учреждения. Что касается коммерческих мероприятий – то власть советует бизнесу или отменять их, или переносить.
Ровно – в шаге от красной зоны
Мэр Ровно считает, что город – в шаге от красной зоны. Поэтому власть уже работает с предприятиями и организациями, чтобы подготовить их к этому.
Какова ситуация с коронавирусом в Ровенской области?
По состоянию на 24 марта в области обнаружили 54 360 больных коронавирусом, умерли 711 человек. Выздоровели почти 50 тысяч.
Данные СНБО
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