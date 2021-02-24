Задача "группы смерти": в Киеве спасли подростка, который гулял по железнодорожным путям
В Ровно полицейские спасли 16-летнего юношу, который ходил по железнодорожным путям. Впоследствии правоохранители установили, что подросток выполнял задание так называемой "группы смерти".
Источник:ТСН
На железнодорожных путях подростка заметил неравнодушен прохожий. Именно он и позвонил в полицию.
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Правоохранители установили, что это уже не первый юноша выполнял опасные поручения, которые ему продиктовали в сети. В частности, ранее он уже резал собственное тело.
Сейчас полицейские устанавливают людей, причастных к так называемой "группе смерти".
Уголовное производство открыли по факту покушение на доведение до самоубийства.
Смертельные развлечения из сети: что известно
- В феврале в Украине приобрел популярность челлендж из тиктока "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет".
- Его жертвой стала 13-летняя школьница из Боярки. Девушка выпила 40 таблеток препарата "Дротаверин".
- Кроме того, в результате челленджа несколько подростков оказались на больничных койках. В частности, с отравлением госпитализировали 12-летнюю девушку из Боярки и 2 школьниц из Умани.
- Также недавно в Киеве задержали куратора одной из так называемых "групп смерти". Девушка подстрекала к самоубийству сразу 13 подростков. Сейчас куратор находится на лечении, у нее обнаружили психические отклонения.
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