В Ровно полицейские спасли 16-летнего юношу, который ходил по железнодорожным путям. Впоследствии правоохранители установили, что подросток выполнял задание так называемой "группы смерти".

На железнодорожных путях подростка заметил неравнодушен прохожий. Именно он и позвонил в полицию.

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Правоохранители установили, что это уже не первый юноша выполнял опасные поручения, которые ему продиктовали в сети. В частности, ранее он уже резал собственное тело.

Сейчас полицейские устанавливают людей, причастных к так называемой "группе смерти".

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