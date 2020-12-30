В Ровно 30 декабря в ТРЦ "Арена" произошел пожар – загорелся подвал здания. Спасатели эвакуировали более 50 человек – среди них 30 детей.

Этот торгово-развлекательный центр расположен на улице Киевской, возле центрального автовокзала. Пожарные установили, что в подвале загорелись деревянные поддоны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ровненской области.

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К тушению пожара были привлечены 4 единицы пожарной техники и 20 спасателей. Огонь ликвидировали в 15:30.

К счастью, никто не пострадал. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

В Ровно пожарные потушили огонь в ТРЦ "Арена": смотрите видео

В этот же день в Кропивницком загорелись квартиры, к сожалению, там есть пострадавшие. За медицинской помощью с признаками отравления обратились 2 взрослых и 1 ребенок. Всех пострадавших госпитализировали.