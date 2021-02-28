В центре Ровно избили мужчину. Он переходил дорогу в нетрезвом состоянии. На линию 103 поступил вызов о том, что на перекрестке возле бывшего "Экомаркета" произошла авария.

Экстренная служба получила вызов 28 февраля в 04:19. На место происшествия прибыла бригада интенсивной терапии.

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В Ровно сломали нос пешеходу

Врачи обнаружили 45-летнего мужчину, который утверждал, что его чуть не сбил автомобиль, когда он переходил дорогу в неустановленном месте. Из машины якобы вышли несколько человек и избили его.

Какой диагноз у пострадавшего

У пострадавшего проследили во время осмотра резкий запах алкоголя. Предварительный диагноз:

подозрение на черепно-мозговую травму;

перелом носа.

Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. Об инциденте сообщили правоохранительным органам.

Отметим! В селе Жобрин Ровненского района 27 февраля произошло смертельное ДТП из-за того, что пьяный водитель заехал в бетонную арку местного санатория.

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