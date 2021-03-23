В Ровно на улице Киевской утром 21 марта мужчине на голову упал кусок бетона со здания автобусной остановки. Это случилось, когда он ждал маршрутку. Пострадавшего госпитализировали с разбитой головой.

В скорую помощь обратились в 9:50 свидетели происшествия. Инцидент произошел неподалеку от зоопарка.

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Какое состояние сейчас у мужчины

Когда через 11 минут прибыли медики, мужчина был в сознании. Ему обработали рану и наложили повязку.

Впоследствии его госпитализировали в Центральную городскую больницу Ровно. Предварительный диагноз – ушибленная рана головы.

Что сейчас на этом месте

Как сообщает ТСН, остановку, где это случилось, огородили ограничительной лентой. Ее натянули между палками, которые воткнули в шины.



Ограничительная лента на месте, где упал бетон / Скриншот 24 канала

На земле рядом лежат остатки части остановки, которая упала на мужчину. Люди, которые были там на момент приезда журналистов, опасаются, что такое может случиться и с ними.



Бетон, упавший на голову жителю Ровно / Скриншот 24 канала