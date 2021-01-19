В Ровно 17 января прохожий заметил гранату, которую привязали к ручке на дверях припаркованного автомобиля. Мужчина обратился в полицию – оказалось, что это автомобиль одного из стражей порядка, которому уже 2 раза угрожали из-за резонансных расследований.

Граната "РГД-5" не была приведена в боевое положение и не представляла угрозу для людей. Следствие рассматривает различные версии, но основная – профессиональная деятельность полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ровенской области.

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Из-за гранаты в полиции открыли аж два дела – незаконное обращение с боеприпасами и угроза убийством или повреждением имущества.

Гранату привязали к ручке

Внедорожник Lexus полицейский, кстати, записал на маму. Автомобиль стоял во дворе на улице Курчатова. Гранату прикрепили к ручке водительской двери – вероятно с целью запугать владельца машины.

Коллеги полицейского отмечают, что в прошлом году он участвовал в резонансном расследовании о вымогательстве, разбое и похищении людей. Работнику полиции после этого уже дважды угрожали.

Такой "сувенир" ожидал полицейского / Фото Нацполиции

Это была боевая граната "РГД-5" / Фото Нацполиции