Украина накрыл мощный снежный циклон. Из-за заносов и гололеда во всех регионах усиленно работает снегоочистительная техника. В Ровно пошли еще дальше: застрявшую "фуру" вытаскивал настоящий БТР.

Фотографии военной техники с флагом Украины на корпусе опубликовали ровненские СМИ.

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БТР вытаскивал грузовик, который попал в беду на улице Басивкутского.

Смотрите фото, как на помощь прибыла военная техника / Фото "Ровненские новости":

На Ровненщине снег падал 16 часов

Отметим, что ранее представитель Службы автомобильных дорог Дмитрий Леонтиюк рассказал 24 каналу, что в Ровненской области снег падал без перерыва в течение 16 часов. Однако с уборкой дорог пока справляются.

Гораздо хуже дела в Киевской области, где власти столицы из-за непогоды решили не впускать в город большегрузные грузовики. Из-за этого под Киевом в пробке оказалось около тысячи "фур".

Также движение грузовиков из-за непогоды ограничили и на Львовщине.