В Ровно майора полиции и священника поймали на мошенничестве: "продавали" должности
В Ровно майор полиции и священник решили "сбить" денег с другого правоохранителя. Они предложили ему руководящую должность в Управлении полиции.
Источник: Офис генерального прокурора
За это попросили деньги – 100 тысяч долларов.
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Обстоятельства дела
В октябре 2020 года священник с целью собственного обогащения вступил в преступный сговор со старшим инспектором одного из отделов полиции.
Согласно плану, правоохранитель предложил своему коллеге – патрульному полицейскому, должность начальника отдела полиции ГУ Нацполиции в Ровненской области, и заверил, что сможет решить вопрос о соответствующем назначении за вознаграждение.
На самом деле это был блеф, у злоумышленников не было такой возможности и цели. Такой необычный тандем коррупционеров задержали с поличным – когда им в руки отдали более 20 тысяч долларов.
Деньги, которые "передали" злоумышленникам / Фото Офиса генпрокурора
Дело уже передано в суд.
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