В Ровно майор полиции и священник решили "сбить" денег с другого правоохранителя. Они предложили ему руководящую должность в Управлении полиции.

Источник: Офис генерального прокурора

За это попросили деньги – 100 тысяч долларов.

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Обстоятельства дела

В октябре 2020 года священник с целью собственного обогащения вступил в преступный сговор со старшим инспектором одного из отделов полиции.

Согласно плану, правоохранитель предложил своему коллеге – патрульному полицейскому, должность начальника отдела полиции ГУ Нацполиции в Ровненской области, и заверил, что сможет решить вопрос о соответствующем назначении за вознаграждение.

На самом деле это был блеф, у злоумышленников не было такой возможности и цели. Такой необычный тандем коррупционеров задержали с поличным – когда им в руки отдали более 20 тысяч долларов.



Деньги, которые "передали" злоумышленникам / Фото Офиса генпрокурора

Дело уже передано в суд.