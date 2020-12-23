В Ровно 9-летняя девочка 4 раза приходила домой, но ее не впускали
В Ровно ребенок провел всю ночь на улице, потому что ее домой не пускал отчим. 9-летняя девочка 4 раза приходила и стучала в дверь, но ей не открывали.
Около 4 утра ребенка увидел неравнодушный сосед, который возвращался домой с работы. Он позвонил в полицию.
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Полицейским девочка рассказала, что пыталась неоднократно попасть домой, но мужчина, с которым живет мама, ее не впустил. По словам девочки, мама утром покинула помещение и пообещала вернуться, но не сделала этого. Малышка бродила по улицам города, потому что не знала куда ей деться.
Девочка 4 раза приходила домой / Фото Нацполиции
Патрульные направились с ребенком по месту жительства, и мужчина действительно не открыл дверь ребенку – "Уходи прочь! Я тебе не отец!", говорил он. А патрульным, по просьбе которых он открыл дверь, мужчина объяснил, что девочка ему не дочь и в квартире не прописана.
Негодяй заставил ребенка бродить всю ночь по городу / Фото Нацполиции
Через дежурную часть патрульные установили место регистрации ее матери и бабушки и отвезли ее туда. Бабушка, открывшая дверь, сообщила, что воспитание ребенка — обязанность родителей и неохотно приняла внучку. По просьбе патрульных она накормила и обогрела девочку, которая ничего не ела с утра.
Бабушка забрала ребенка / Фото Нацполиции
Патрульные сообщили о ситуации всем соответствующим службам.
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