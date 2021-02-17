В здании Ровненской ОГА 17 февраля случился пожар. Спасателям пришлось выводить около 50 человек из задымленного помещения.

Известно, что возгорание произошло в 14:53. Спасатели смогли его полностью ликвидировать уже через полчаса – в 15:22.

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Детали инцидента

Пожар вспыхнул в здании Ровненской ОГА, расположенной на улице Майдан Просвиты. Пожар возник в кабинете Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации. Огонь повредил мебель на площади 15 квадратных метров.

К борьбе с пожаром привлекли 9 единиц пожарно-спасательной техники и 42 человека личного состава.

Что известно о пострадавших

Спасатели эвакуировали из здания 48 человек, еще почти 100 человек самостоятельно покинули помещение. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Благодаря оперативности пожарных пожар удалось ликвидировать на ранней стадии и не допустить распространения огня на рядом расположенные кабинеты,

– отметили в ГСЧС.

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