В Ровно горела ОГА: спасатели эвакуировали около 50 человек – видео
В здании Ровненской ОГА 17 февраля случился пожар. Спасателям пришлось выводить около 50 человек из задымленного помещения.
Источник:ГСЧС
Известно, что возгорание произошло в 14:53. Спасатели смогли его полностью ликвидировать уже через полчаса – в 15:22.
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Детали инцидента
Пожар вспыхнул в здании Ровненской ОГА, расположенной на улице Майдан Просвиты. Пожар возник в кабинете Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации. Огонь повредил мебель на площади 15 квадратных метров.
К борьбе с пожаром привлекли 9 единиц пожарно-спасательной техники и 42 человека личного состава.
Что известно о пострадавших
Спасатели эвакуировали из здания 48 человек, еще почти 100 человек самостоятельно покинули помещение. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Благодаря оперативности пожарных пожар удалось ликвидировать на ранней стадии и не допустить распространения огня на рядом расположенные кабинеты,
– отметили в ГСЧС.
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