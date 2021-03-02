В Ровно 28 февраля медики забрали 11-летнюю девочку в реанимацию. Она наглоталась таблеток.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Ювенальные полицейские предварительно установили, что причиной такого поступка стали конфликты на бытовой почве.

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В то же время в семье конфликтов не возникало. Ни в каких группах в соцсетях девочка участия не принимала. Однако полиция все же открыла дело по статье – Доведение до самоубийства. Сейчас правоохранители проверяют все факты.

Детские самоубийства

Ранее сайт 24 канала информировал, что в Боярке 7-классницы наглотались таблеток. Одна умерла. На следующий день аналогичный случай произошел в Умани – девочки остались живы.

Позже в больнице ОХМАТДЕТ рассказали, что за первые два месяца в 2021 году в столице произошло 25 детских самоубийств. Это очень высокий показатель, который превышает цифру прошлого года за такой период.