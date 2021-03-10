В Ровненской области владелица турфирмы продавала фальшивые справки об отсутствии COVID-19
В городе Костополь, что в Ровненской области, владелица туристической фирмы продавала справки об отсутствии коронавируса для выезда за границу. За такую "услугу" женщина брала 400 – 500 гривен.
Источник:Нацполиция
Правоохранителям удалось задокументировать преступную деятельность 31-летней жительницы Костополя, которая подделывала справки об отсутствии COVID-19.
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Что выяснила полиция
- Следователи установили, что фейковыми справками женщина занималась еще с октября 2020 года.
- Необходимые бланки злоумышленница нашла в сети, а для их заполнения использовала соответствующее программное обеспечение.
- За фальшивый документ об отсутствии коронавируса для выезда за границу она брала 400 – 500 гривен.
Что нашли во время обысков
Правоохранители 9 марта провели обыск в офисе турагентства.
В результате обнаружили и изъяли банковские карты, оргтехнику, средства связи, блокноты с черновыми записями и 30 бланков справок об отсутствии заболевания коронавирусом.
Сейчас продолжаются следственные действия. По результатам экспертиз будут решать вопрос о сообщении костопольчанке о подозрении.
Почти полгода женщина подделывала справки об отсутствии коронавируса / Фото Нацполиции
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