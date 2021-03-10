В городе Костополь, что в Ровненской области, владелица туристической фирмы продавала справки об отсутствии коронавируса для выезда за границу. За такую "услугу" женщина брала 400 – 500 гривен.

Правоохранителям удалось задокументировать преступную деятельность 31-летней жительницы Костополя, которая подделывала справки об отсутствии COVID-19.

Читайте также "Мошенники, мы идем за вами": расследование о фейковых ПЦР-справках и реакция МВД

Что выяснила полиция

Следователи установили, что фейковыми справками женщина занималась еще с октября 2020 года .

. Необходимые бланки злоумышленница нашла в сети, а для их заполнения использовала соответствующее программное обеспечение.

За фальшивый документ об отсутствии коронавируса для выезда за границу она брала 400 – 500 гривен.

Что нашли во время обысков

Правоохранители 9 марта провели обыск в офисе турагентства.

В результате обнаружили и изъяли банковские карты, оргтехнику, средства связи, блокноты с черновыми записями и 30 бланков справок об отсутствии заболевания коронавирусом.

Сейчас продолжаются следственные действия. По результатам экспертиз будут решать вопрос о сообщении костопольчанке о подозрении.

Обратите внимание! Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что если для пересечения границы будут необходимы справки о вакцинации, украинцы их получат. Международные свидетельства о прохождении вакцинации от COVID-19 будут выдавать бесплатно.



Почти полгода женщина подделывала справки об отсутствии коронавируса / Фото Нацполиции

В Ровненской области разоблачили владелицу турфирмы, которая подделывала справки: видео