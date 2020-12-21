Масштабная авария произошла на трассе Киев – Чоп вечером 20 декабря. Впрочем, несмотря на аж 5 поврежденных машин, в ДТП погиб только 1 человек. Еще 1 получил травмы.

По предварительным данным, аварию спровоцировал 48-летний владелец микроавтобуса Mercedes. Возле села Грушвица он выехал на встречную полосу и врезался в легковушку, сообщили в полиции Ровненской области.

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Лобовое столкновение микроавтобуса и седана привело к ряду аварий.

Что известно о ДТП с 5 машинами в Ровненской области

Как утверждают правоохранители, от удара в микроавтобус машину отбросило на встречную для нее полосу. Там в нее врезался Peugeot Partner.



В результате столкновения машины превратились в груду металлолома / Фото полиции Ровненской области

После первого столкновения потерял управление и водитель Mercedes Sprinter. Его машину отбросило в грузовик Iveco и легковушку Ford Mondeo.



На месте ДТП работали спасатели / Фото полиции Ровненской области

В аварии погиб 56-летний житель пригорода Ровно, который управлял Peugeot. 47-летнего водителя фуры также госпитализировали.

Водитель грузовика получил большое количество травм / Фото полиции Ровненской области

Остальные участники аварии от поездок в больницу отказались.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, открыто уголовное производство.