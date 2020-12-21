На Ровненщине в ужасном смертельном ДТП столкнулись 5 машин: фото
Масштабная авария произошла на трассе Киев – Чоп вечером 20 декабря. Впрочем, несмотря на аж 5 поврежденных машин, в ДТП погиб только 1 человек. Еще 1 получил травмы.
По предварительным данным, аварию спровоцировал 48-летний владелец микроавтобуса Mercedes. Возле села Грушвица он выехал на встречную полосу и врезался в легковушку, сообщили в полиции Ровненской области.
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Лобовое столкновение микроавтобуса и седана привело к ряду аварий.
Что известно о ДТП с 5 машинами в Ровненской области
Как утверждают правоохранители, от удара в микроавтобус машину отбросило на встречную для нее полосу. Там в нее врезался Peugeot Partner.
В результате столкновения машины превратились в груду металлолома / Фото полиции Ровненской области
После первого столкновения потерял управление и водитель Mercedes Sprinter. Его машину отбросило в грузовик Iveco и легковушку Ford Mondeo.
На месте ДТП работали спасатели / Фото полиции Ровненской области
В аварии погиб 56-летний житель пригорода Ровно, который управлял Peugeot. 47-летнего водителя фуры также госпитализировали.
Водитель грузовика получил большое количество травм / Фото полиции Ровненской области
Остальные участники аварии от поездок в больницу отказались.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, открыто уголовное производство.
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