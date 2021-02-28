В селе Жобрин Ровенского района 27 февраля произошло смертельное ДТП. Все потому, что пьяный водитель заехал в бетонную арку местного санатория.

Детали ДТП на Ровенщине

Трагедия случилась около 21:20 на улице Лесной.

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Водитель на автомобиле Audi A6 не справился с управлением и заехал в бетонную арку. По данным медиков, он был пьян. У злоумышленника взяли образцы крови для определения уровня опьянения.

Что известно о пострадавших

В результате ДТП тяжелые травмы получили двое пассажиров – 35-летние жители Ровно. Медики пытались спасти их, однако те погибли на месте.

Сам водитель не пострадал.



В ДТП на Ровненщине погибли 2 человека

Что грозит водителю

Предполагаемого виновника ДТП задержали и поместили в следственный изолятор. Сейчас правоохранители решают вопрос о вручении ему подозрения в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель 2 человек.

Если вину водителя докажут, ему грозит от 5 до 10 лет заключения.



Водитель автомобиля был пьян