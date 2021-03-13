На Ровненщине Служба безопасности Украины предупредила контрабанду 260 килограмм янтаря. Стоимость "солнечного камня" составляла почти 2 миллиона гривен.

Детали инцидента

Злоумышленники планировали переправить Янтарь в Восточную Азию.

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Незаконный бизнес организовали трое местных жителей. Часть янтаря они скупали у других "копателей",

– рассказали в СБУ.

Во время обысков у злоумышленников изъяли:

Яянтарь крупных фракций,

2 мотопомпы кустарного производства,

другое орудие, предназначенное для незаконной добычи.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.

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