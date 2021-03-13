На Ровненщине обнаружили контрабанду янтаря на 2 миллиона
На Ровненщине Служба безопасности Украины предупредила контрабанду 260 килограмм янтаря. Стоимость "солнечного камня" составляла почти 2 миллиона гривен.
Источник:СБУ
Детали инцидента
Злоумышленники планировали переправить Янтарь в Восточную Азию.
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Незаконный бизнес организовали трое местных жителей. Часть янтаря они скупали у других "копателей",
– рассказали в СБУ.
Во время обысков у злоумышленников изъяли:
- Яянтарь крупных фракций,
- 2 мотопомпы кустарного производства,
- другое орудие, предназначенное для незаконной добычи.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.
Последние случаи контрабанды янтаря
- На Житомирщине злоумышленники тоже хотели отправить янтарь на 1 миллион гривен в Восточную Азию. Впрочем, их планы разоблачили правоохранители, а 55 килограммов "солнечного камня" конфисковали.
- 4 декабря 2020 года в аэропорту "Борисполь" контрабандисты замаскировали 285 килограммов янтаря под одежду и хотели вывезти в Китай.
- Кроме того, в столичном аэропорту таможенники задержали мужчину, который пытался вывезти 18 редких камней в ОАЭ.
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