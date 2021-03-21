На Ровненщине "нарковечеринка" закончилась комой подростка: его товарищи также в больнице
В Ровненской области 20 марта группа подростков устроила вечеринку с алкоголем и наркотиками. Несовершеннолетние употребляли опасные для организма наркотические вещества. Как следствие – один из них находится в коме, его товарищей откачивают врачи.
На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи. Врачи обнаружили у подростков одинаковые симптомы.
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Выяснилось, что ребятам было всего 15 – 17 лет. Несовершеннолетние во время совместной вечеринки употребляли опасные для организма наркотические вещества. На момент госпитализации 3 подростка уже были без сознания. Теперь делом заниматься правоохранители.
В каком состоянии подростки
Врачи сразу же приняли решение о госпитализации подростков. Троих положили сразу в реанимационное отделение, а одного из них даже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Четвертый участник "вечеринки" в значительно лучшем состоянии, поскольку родители промыли ему желудок сразу как заметили, что сыну плохо.
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Под утро двух несовершеннолетних пациентов в тяжелом состоянии транспортировали в Ровненскую областную детскую больницу. Одному из которых врачи ввели антидот. После этого у парня появилась мышечная активность, но он оставался в коме.
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