В Свято-Воскресенском мужском монастыре, что в урочище Гурбы, монахи открыли маленькую сыроварню. Готовят из экологически чистого молока, по старинным грузинским рецептам бабушки одного из монахов.

В Гурбинском монастыре монахи ведут хозяйство самостоятельно. Несмотря на это на создание собственной сыроварни решились только прошлой весной. Об этом рассказали в комментарии 24 каналу.

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"У нас появился монах из Грузии и он захотел варить сыр. И поэтому мы согласились делать сыр. Мы закупили сначала 2 коровы и так получилось аж 10 коров", – рассказал настоятель Свято-Воскресенского мужского монастыря отец Онуфрий.



Сыр изготавливают в Свято-Воскресенском мужском монастыре / Скриншот с видео

Прокормить много коров монахам сложно, поэтому часть животных на зимовку отдали в частное хозяйство. При монастыре кормят животных исключительно сеном и зерновыми. Ведь главный секрет вкусного сыра – качественное молоко. Чтобы оно было таким, то стоит поработать, рассказали монахи.

"Приходится вставать утром, сначала молитва, тогда иду к коровам. И так 3 раза в день, это мое послушание монашеское и я должен выполнять его как можно лучше", – отметил монах Свято-Воскресенского мужского монастыря отец Марк.

Не сыром единым

За день в монастыре получают около 30 литров молока, излишки продают, остальное отправляют на производство. Кроме традиционного сыра, в монастыре изготавливают также греческий йогурт, мацони и сыр сулугуни. Готовят их не только для собственных нужд, но и на желание прихожан.

Обратите внимание. Стабильной цены на сыры в монастыре нет. Часто сыром просто угощают, или же отдают за символические благотворительные пожертвования.