Монахи варят сыр в Свято-Воскресенском мужском монастыре в урочище Гурбы. Готовят из экологически чистого молока, по старинным грузинским рецептам бабушки одного из монахов.

Не только пряности добавляют, но и светлые мысли и, конечно, молитву. Больше об удивительной сыроварне – читайте в материале 24 канала.

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Монахи сами всем заправляют

В Гурбинском монастыре монахи хозяйничают самостоятельно. И домашняя работа, и во дворе – все своими руками. Но несмотря на это, на создание собственной сыроварни решились только прошлой весной.

У нас появился монах из Грузии и он захотел варить сыр. И поэтому мы согласились его делать. Мы закупили сначала 2 коровы, потом в нашем монастыре их стало 10,

– рассказал настоятель Свято-Воскресенского мужского монастыря отец Онуфрий.

Не только традиционный сыр

Прокормить много коров монахам сложно, поэтому часть животных на зимовку отдали в частное хозяйство. При монастыре кормят животных исключительно сеном и зерновыми. Ведь главный секрет вкусного творога – качественное молоко. Чтобы оно было таким – стоит поработать, говорят монахи.

"Приходится вставать утром, молиться, тогда иду обхаживать коров. И так 3 раза в день – это мое послушание монашеское и я должен выполнять его как можно лучше", – поделился монах Свято-Воскресенского мужского монастыря отец Марк.

За день в монастыре получают примерно 30 литров молока. Излишки продают, а остальное – отправляют на производство. Кроме традиционного сыра, в монастыре изготавливают также греческий йогурт, мацони и сыр сулугуни.

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Готовят их не только для собственных нужд, но и по желанию прихожан. Устойчивой цены на сыры у них нет. Часто сыром просто угощают, или же отдают за символические благотворительные пожертвования.