На Ровенщине маршрутка столкнулась со снегоочистительной машиной: есть пострадавшие – фото
В Ровненской области 8 февраля произошло ДТП. На автодороге Киев – Чоп, недалеко от села Сынев, не разминулись маршрутка и снегоочистительная машина. В результате столкновения пострадали 3 человека.
Источник:Полиция Ровенской области
Двух человек после оказания медицинской помощи отпустили. Еще одного мужчину госпитализировали, у него диагностировали незначительные телесные повреждения.
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Пассажиров, оставшихся невредимыми, пересадили в другой автобус.
В Ровенской области произошла авария / Фото пресс-центра Нацполиции
Что говорят правоохранители
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
По внешним признакам оба водителя были трезвыми. Однако у них отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя.
На Ровенщине произошло ДТП / Фото пресс-центра Нацполиции
Аварии и ДТП в Украине: что известно
- На Львовщине 7 февраля столкнулись Fiat Doblo и Skoda Octavia. В результате аварии машину разбило вдребезги, а 2 человека пострадали.
- В Киеве 7 февраля пьяный водитель Ваза на большой скорости влетел в отбойник – машина перевернулась и из нее выпал пассажир, который получил травмы.
- В Одессе 7 февраля водитель в состоянии алкогольного опьянения разбил 7 автомобилей.
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