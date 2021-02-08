В Ровненской области 8 февраля произошло ДТП. На автодороге Киев – Чоп, недалеко от села Сынев, не разминулись маршрутка и снегоочистительная машина. В результате столкновения пострадали 3 человека.

Двух человек после оказания медицинской помощи отпустили. Еще одного мужчину госпитализировали, у него диагностировали незначительные телесные повреждения.

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Пассажиров, оставшихся невредимыми, пересадили в другой автобус.



В Ровенской области произошла авария / Фото пресс-центра Нацполиции

Что говорят правоохранители

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

По внешним признакам оба водителя были трезвыми. Однако у них отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя.



На Ровенщине произошло ДТП / Фото пресс-центра Нацполиции

Обратите внимание! Правоохранители призвали водителей во время сложных погодных условий соблюдать скоростной режим и дистанцию. А пешеходов – не спешить пересекать проезжую часть, не убедившись, что транспортные средства полностью остановились.

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