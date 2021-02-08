На Рівненщині маршрутка зіткнулась зі снігоочисною машиною: є постраждалі – фото
У Рівненській області 8 лютого сталася ДТП. На автодорозі Київ – Чоп, неподалік села Синів, не розминулися маршрутка та снігоочисна машина. Унаслідок зіткнення постраждали 3 осіб.
Источник:Поліція Рівненської області
Двох людей після надання медичної допомоги відпустили. Ще одного чоловіка госпіталізували, у нього діагностували незначні тілесні ушкодження.
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Пасажирів, які залишилися неушкодженими, пересадили до іншого автобуса.
У Рівненській області сталася аварія / Фото пресцентру Нацполіції
Що кажуть правоохоронці
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.
За зовнішніми ознаками обидва водії були тверезими. Однак у них відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.
На Рівненщині сталася ДТП / Фото пресцентру Нацполіції
Аварії та ДТП в Україні: що відомо
- На Львівщині 7 лютого зіштовхнулись Fiat Doblo та Skoda Octavia. Внаслідок аварії автівки розтрощило вщент, а 2 людей постраждали.
- У Києві 7 лютого п’яний водій ВАЗу на великій швидкості влетів у відбійник – автівка перекинулась й з неї випав пасажир, який отримав травми.
- В Одесі 7 лютого водій у стані алкогольного сп'яніння потрощив 7 автомобілів.
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