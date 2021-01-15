За мелкое хулиганство компанию подростков из села Великий Житин могут наказать правоохранители. Юноши развлекались традицией шкодничать на Щедрый вечер.

От деятельности хулиганов пострадала 61-летняя пенсионерка Вера Мамчур, которая 14 января не смогла отыскать телегу и обратилась к полицейским. Об этом сообщает "UA: Рівне".

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Парней 18 и 20 лет, которые принимали участие в хулиганстве, правоохранители установили за несколько часов. Им грозит штраф.

Искали повсюду

Как рассказала сама пенсионерка, ночью она услышала шум во дворе. Когда женщина с мужем выбежали из дома, телеги уже не было.

Несколько часов пострадавшие искали воз, но найти его нигде не могли. Никому и в голову не приходилось смотреть не вокруг, а наверх.

Воз нашли только днем 14 января, когда его увидели на крыше местной остановки.

Ребят заставили снять телегу с крыши, вернуть ее владелице, а также извиниться.

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