В Ровенской области сотрудники ДФС пресекли незаконный оборот подакцизных товаров. Об этом сообщают на странице службы в социальной сети.

Сотрудники Офиса крупных налогоплательщиков ДФС в рамках спецоперации "Спирт" установили межрегиональную схему по производству неучтенного алкоголя. Должностные лица одного из предприятий в течение последних лет использовали избыточные производственные мощности для теневого производства спирта.

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Работники Государственной фискальной службы провели ряд санкционированных обысков. Во время них обнаружили на предприятии в отделении разлива готовой продукции магистраль для забора неучтенного забора спирта.

"Неуплата только акцизного налога, во время производства неучтенного спирта, составляла десятки миллионов гривен в месяц. Борьба с контрафактным алкоголем будет только усиливаться. Единственный выход для теневого бизнеса – стать легальным и работать в законном русле", – отметил Председатель ДФС Вадим Мельник.

Известно, что мощность производства завода составила 20 тысяч литров спирта в сутки, но производство было несанкционированно увеличено в два раза.

Сотрудники изъяли из незаконного оборота спирта более 60 тысяч литров на общую ориентировочную сумму в более 12 миллионов гривен.