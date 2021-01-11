Вблизи города Корец, что в Ровненском районе, 10 января 19-летний водитель из Киева на Volkswagen Touareg насмерть сбил 2 пешеходов. Это произошло поздно вечером на трассе Киев – Чоп.

В отчете полиции Ровненской области отмечается, что два человека переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Именно на этом месте их и сбил внедорожник.

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Наверное водитель просто не увидел людей в темноте и не успел среагировать. Пешеходы скончались на месте от травм. Детали этого ДТП будет выяснять полиция.

На Ровненщине 19-летний киевлянин на внедорожнике сбил насмерть 2 пешеходов: смотрите видео (18+):

Пользователи фейсбука отмечают, что на этой трассе, как и на других в Украине, нет освещения возле пешеходных переходов и водителям в темное время года приходится трудно – например включать дальний свет и "ослеплять" встречные машины.

С другой стороны, по новым правилам дорожного движения, все пешеходы в темное время должны надевать элементы одежды, которые отражают свет.