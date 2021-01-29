Прокурор САП дважды закрывал дело "Роттердам +": Венедиктова заявила о его проверке
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова анонсировала судебную проверку прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который во второй раз закрыл дело "Роттердам+". Речь идет о Виталии Пономаренко.
Источник: Ирина Венедиктова
По словам Венедиктовой, действиям Пономаренко Высший антикоррупционный суд дважды дал оценку. В то же время генпрокурор не должен и не будет работать судьей апелляционной палаты ВАКС в вопросе отвода прокурора по тому или иному делу уже после того, как компетентный суд соответствующие заявления рассмотрел. Об этом она написала в фейсбуке.
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Подробнее о заявлении Венедиктовой
Она подчеркнула, что приняла решение о проведении основательной, абсолютно прозрачной служебной проверки профессиональной деятельности Пономаренко, несмотря на массу правовых противоречий в действиях детективов НАБУ и прокуроров САП.
Кроме того, детективам НАБУ предложили обратиться в Генеральную инспекцию Офиса Генерального прокурора со всеми необходимыми документами, которые обосновывают их позицию в этом вопросе.
Я обещаю обеспечить справедливое исследование всех без исключения обстоятельств, связанных с расследованием дела и обеспечением процессуального руководства. Этот процесс от первой до последней минуты будет прозрачным и максимально открытым для граждан в рамках действующего законодательства,
– подчеркнула генпрокурор.
В то же время она отметила, что дело "Роттердам+" зарегистрировали еще в марте 2017 года. Поэтому призвала всех без исключения участников процесса объяснить, сколько у них дней осталось для эффективного расследования.
Что этому предшествовало: детали от Венедіктової
- 27 августа 2020 года прокурор САП Пономаренко своим постановлением закрыл уголовное производство №52017000000000209 на основании закона.
- 24 сентября 2020 года по жалобе адвоката Чумака на закрытие этого производства судья ВАКС Широкая отказала в удовлетворении жалобы. То есть постановление прокурора Пономаренко не отменила. Решение вступило в законную силу 17 ноября 2020 года.
- 27 октября 2020 года определением судьи ВАКС Олейник удовлетворена жалоба потерпевшей стороны, а точнее "Никопольского завода ферросплавов", о закрытии все того же уголовного производства. Таким образом постановление прокурора Пономаренко было отменено. Решение вступило в силу 18 ноября 2020 года.
- 11 ноября 2020 детективы НАБУ Самойленко и Романюк обратились в ВАКС с заявлением об отводе прокурора САП Пономаренко. В результате судья Мойсак отказал детективам НАБУ и, тем самым, прокурор, процессуальные действия которого ставили под сомнение, продолжил осуществлять процессуальное руководство в этом деле.
- 21 января 2021 года прокурор САП Пономаренко своим постановлением уже второй раз закрыл это же уголовное производство на основании закона.
- 25 января 2021 года адвокаты потерпевшей стороны, а именно "Никопольского завода ферросплавов", с участием детективов НАБУ Самойленко и Романюк обратились с заявлением к ВАКС об отводе прокурора Пономаренко. Уже другая судья ВАКС Михайленко отказала в удовлетворении этого заявления.
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Дело "Роттердам+": коротко
- В марте 2017 года НАБУ начало уголовное производство по формуле "Роттердам+". Его квалифицировали по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.
- По результатам расследования удалось выяснить, что глава и члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в январе – марте 2016 года при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены ("Роттердам+") обеспечили включение в него необоснованной формулы, которая увеличивала стоимость угля.
- Так создали все условия для роста цены продажи электрической энергии на оптовом рынке.
- С 1 июля 2019 года методика формирования оптово-розничной цены на электроэнергию ("Роттердам+") прекратила свое существование.
- В конце августа 2020 года САП сняла все подозрения, которые выдвинули во время расследования дела "Роттердам+".
Что такое "Роттердам+"?Это формула, с помощью которой определяли стоимость угля как топлива для электростанций.
Теплогенерирующие компании в 2015 году оказали давление на Национальную комиссию в сфере энергетики и коммунальных услуг и требовали, чтобы та включила в тариф за электричество расходы на доставку и перевалку угля в Украину из портов Европы. Комиссия предусмотрела расходы в Формуле, которых просто не существовало.
Именно через "Роттердам+" украинцы переплатили за электроэнергию почти 40 миллиардов гривен.
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