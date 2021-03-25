Приперлись из Ростова: в Донецкой области "казачество" проводило политическую агитацию – видео
В Донецкой области в поселке Покровское очевидцы заметили агитационную палатку красного цвета. Оказалось, что в ней находились представители "ростовского казачества".
Источник:"Диалог.ua"
И эти мужчины проводили на территории Украины агитацию за свою политическую партию. Местным жителям это очень не понравилось.
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"Мы – Украина! Чего вы из Ростова приперлись?"
Социальные сети возмутило видео с Покровского, что в Донецкой области. Там люди установили посреди улицы палатку и проводили политическую агитацию. И все бы ничего, но местным жителям они представлялись как "ростовские казаки".
На этой почве между агитаторами и местными возник конфликт. Свидетели подошли к палатке и попытались расспросить человека, который в ней был. У того на голове красовалась папаха российских казаков, а вместе с тем он и сам признал, что представляет "казачество" Ростова.
А что вы делаете в Украине? Чего вы сюда приехали? Мы – Украина! Я живу на Донбассе. Что вы из Ростова приперлись сюда? Езжайте в свой Ростов и развивайте свою область!
– заявила одна местных.
Заметим, Покровск расположен в 50 избирательном округе. 28 марта там состоятся выборы народного депутата Верховной Рады. Предыдущий депутат, избранный в 2019 году, добровольно сложил с себя полномочия.
Пользователи соцсетей также не встретили с восторгом ситуацию. Комментарии в основном с возмущением, а чаще всего содержат обращение к Службе безопасности Украины и полиции – чтобы те обратили внимание на нарушения.
Комментарии в соцсетях к видео с Покровского: скриншоты
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