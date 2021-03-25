В Донецкой области в поселке Покровское очевидцы заметили агитационную палатку красного цвета. Оказалось, что в ней находились представители "ростовского казачества".

И эти мужчины проводили на территории Украины агитацию за свою политическую партию. Местным жителям это очень не понравилось.

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"Мы – Украина! Чего вы из Ростова приперлись?"

Социальные сети возмутило видео с Покровского, что в Донецкой области. Там люди установили посреди улицы палатку и проводили политическую агитацию. И все бы ничего, но местным жителям они представлялись как "ростовские казаки".

На этой почве между агитаторами и местными возник конфликт. Свидетели подошли к палатке и попытались расспросить человека, который в ней был. У того на голове красовалась папаха российских казаков, а вместе с тем он и сам признал, что представляет "казачество" Ростова.

А что вы делаете в Украине? Чего вы сюда приехали? Мы – Украина! Я живу на Донбассе. Что вы из Ростова приперлись сюда? Езжайте в свой Ростов и развивайте свою область!

– заявила одна местных.

Заметим, Покровск расположен в 50 избирательном округе. 28 марта там состоятся выборы народного депутата Верховной Рады. Предыдущий депутат, избранный в 2019 году, добровольно сложил с себя полномочия.

Пользователи соцсетей также не встретили с восторгом ситуацию. Комментарии в основном с возмущением, а чаще всего содержат обращение к Службе безопасности Украины и полиции – чтобы те обратили внимание на нарушения.

Комментарии в соцсетях к видео с Покровского: скриншоты

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