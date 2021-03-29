В Украине с 1 апреля на полгода повысят пенсионный возраст для женщин. Теперь они смогут уходить на заслуженный отдых с 60 лет. Кроме того, некоторых пенсионеров ждут надбавки.

До конца марта женщины еще могут выходить на пенсию в возрасте 59,5 лет. Нововведение предусмотрели в законе об обязательном государственном пенсионном страховании.

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Новый пенсионный возраст

Женщины, родившиеся до 1 апреля 1961 года, в этом году смогут выходить на заслуженный отдых с 59,5 лет. Однако с 1 апреля пенсионный возраст поднимут до 60 лет.

Такое решение приняли еще в 2011 году. С тех пор ежегодно поднимают пенсионный возраст женщин на полгода. В 2021 году запланирован последний этап повышения.

Заметим, украинцам, которых уволят накануне достижения пенсионного возраста, например, в 58,5 лет, смогут досрочно назначать пенсии.

Кто не сможет уйти на пенсию в 60 лет

В 60 лет на пенсию смогут отправиться не все украинцы. Для этого надо выполнить требование по стажу, оно ежегодно увеличивается на 12 месяцев, пока в 2028 году достигнет 35 лет.

Сейчас для выплат надо иметь хотя бы 28 лет стажа.

Перерасчет пенсий с 1 апреля

С 1 апреля 2021 года некоторые пенсионеры могут получить прибавку к пенсии. Все потому, что проведут индексацию выплат, но только тем, кто официально устроен на работу.

Кто получит дополнительные деньги

Формула расчета пенсий состоит из средней зарплаты, умноженной на страховой стаж и индивидуальный коэффициент заработка. Трудовой стаж считают в процентах, где 1 год = 1%. Поэтому если пенсионер стал зарабатывать больше, то его коэффициент увеличится, если нет – останется таким же, когда человек выходил на пенсию. Для надбавки нужен сверхнормативный стаж, награды, почетные звания.

Кстати, выплаты пересчитают для тех, кто за 2 года пенсии работал не все это время, а меньше. Люди, которые только недавно стали получать пенсии, дополнительные деньги не получат.

Когда пенсионеры получат надбавки

Пенсионный фонд пока не анонсировал дату этих выплат. По информации Федерации профсоюзов Украины, выплаты, вероятно, будут в мае – июне.

Необходимо ли обращаться в ПФУ для перерасчета пенсий

Пенсии перерасчитывают автоматически, поэтому обращаться в ПФУ не требуется. Лишь в некоторых случаях надо обратиться в госорганы: