Карантин не просто изменил рынок труда, он полностью его перекроил. Сферы, которые раньше давали едва ли не больше рабочих мест – после весеннего локдауна 2020 нуждались чуть ли не втрое меньше работников.

По состоянию на начало мая 2020 года безработица в Украине увеличилась почти на 50% по сравнению с 2019 годом, заявили в Государственном центре занятости. Подробнее – в сюжете 24 канала.

К теме Коронавирус останется с нами навсегда, – глава Moderna

С июня началось постепенное восстановление пострадавших сфер, однако вернуться на докарантинный уровень им так и не удалось.

Напомнила пандемия и о самом больном – нехватке медицинских кадров. В Минздраве уже даже назвали проблему оттока медперсонала вопросом национальной безопасности

"Больницы будут оборудованы новейшими технологиями, где будут новейшие оборудования, подведен кислород, кровати и мониторы пациентов – но возле этой кровати не будет наших медицинских работников", – отмечал глава Минздрава Максим Степанов.

Доходы медработников за рубежом

Медработники на вес золота, но не в деньгах. Госслужба занятости дает средние по стране цифры: заработок врача – 7,5 тысяч гривен, у медсестры – более 5.

Зато за рубежом украинских специалистов ждут кардинально другие доходы. Ведь кадровый голод на медиков в Европе был всегда, и весьма усилился во времена пандемии.



За рубежом украинских специалистов ждут другие доходы / Скриншот с видео

В то же время Польша упрощает процедуру принятия на работу украинских медиков. По словам президента Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, Польша не просто упростила условия по трудоустройству – они позволили даже трудоустраиваться без подтверждения украинского диплома.

"Главное – английский или польский язык на разговорном уровне. Приходило предложение по трудоустройству терапевтов в небольших городах Польши не то, что со знанием польского языка, а хотя бы с желанием изучить его на месте", – сказал Воскобойник.

Спрос в критической инфраструктуре

Усилил локдаун и карантин спрос не только на медиков, но и на людей, которые выполняют работу на объектах критической инфраструктуры.

Увеличился спрос на тех людей, которые делают работу собственными руками. Тех, кого вообще называют "синие воротнички": продавцы, кассиры, те люди, которые делают хлеб, продают лекарства и транспортируют это все,

– рассказала менеджер сайта-поисковика вакансий Елена Кирильевнина.

Оптимизация рабочей силы

Принес коронавирус и положительные сдвиги, ведь способствовал увеличению работы онлайн. Исследование Центра экономической стратегии показало, что работа онлайн способствует привлечению к труду слоев населения, которым до сих пор было сложно трудоустроиться, например женщинам с маленькими детьми.

Впрочем, COVID-19 ускорил процессы оптимизации рабочей силы и показал, что людей, работу которых можно автоматизировать, скорее всего будут увольнять.



Работа онлайн способствует привлечению к труду / Скриншот с видео

"Процесс автоматизации уже запущен, это 100%. Сейчас время для того, чтобы задуматься, какие есть навыки и какие можно развить, чтобы и в дальнейшем оставаться в этом потоке. Потому что может снести, если не будет навыков диджитал", – считает экономист Центра экономической стратегии Анна Сахно.

Поэтому совсем не удивительно, что лучшим навыком, чтобы как можно быстрее найти идеальную вакансию на посткарантинном рынке труда является готовность к изменениям и постоянному обучению новому.