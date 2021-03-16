Если Россия откажется от мирного плана по Донбассу, ее ждут санкции, – Арестович
Алексей Арестович заявил, что Россию ждут новые санкции, если она откажется от мирного плана урегулирования ситуации на Донбассе. Соответствующий документ подготовили Украина, Франция и Германия.
Источник:24 канал
Страна-агрессор знает об этом плане, но делает вид, что ничего о нем не слышала, потому что не хочет иметь с ним дело. Об этом спикер украинской делегации в ТКГ сообщил в эфире телеканала "Дом".
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Тогда Франция, Германия, Украина и все европейское сообщество, а возможно, и мировое сообщество, констатируют, что Россия отказывается имплементировать соглашения, достигнутые в нормандском и минском форматах. Это будет формальная декларация отказа,
– сказал Алексей Арестович.
Он также добавил, что после этого "ситуация изменится радикально, можно будет говорить о принуждении России к выполнению своих международных обязательств".
Санкции Евросоюза против России: коротко
- Впервые ЕС ввел санкции против России из-за агрессии в Украине 17 марта 2014 года.
- Ограничительные меры против отдельных отраслей российской экономики действуют до 31 июля 2021 года.
- Кроме этого, в Совете Евросоюза приняли санкции из-за незаконной оккупации Крыма. Ограничения остаются действующими до 23 июня 2021 года.
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