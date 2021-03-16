Алексей Арестович заявил, что Россию ждут новые санкции, если она откажется от мирного плана урегулирования ситуации на Донбассе. Соответствующий документ подготовили Украина, Франция и Германия.

Страна-агрессор знает об этом плане, но делает вид, что ничего о нем не слышала, потому что не хочет иметь с ним дело. Об этом спикер украинской делегации в ТКГ сообщил в эфире телеканала "Дом".

Читайте также Евросоюз продлил санкции против России из-за агрессии в Украине

Тогда Франция, Германия, Украина и все европейское сообщество, а возможно, и мировое сообщество, констатируют, что Россия отказывается имплементировать соглашения, достигнутые в нормандском и минском форматах. Это будет формальная декларация отказа,

– сказал Алексей Арестович.

Он также добавил, что после этого "ситуация изменится радикально, можно будет говорить о принуждении России к выполнению своих международных обязательств".

Обратите внимание! Пророссийские боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе. За прошедшие сутки, 15 марта, оккупанты 10 раз обстреляли позиции украинских воинов.

Санкции Евросоюза против России: коротко