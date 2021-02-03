Дмитрий Кулеба назвал отравление и заключение Алексея Навального новым "рекордом" произвола российских властей. Его установили на фоне массовых протестов в городах России.

Источник: твитер Дмитрия Кулебы

По словам главы Министерства иностранных дел Украины Кулебы, Россия не хочет уважать права и свободы людей. Следовательно, ее необходимо заставить это сделать. Это-задача для международного сообщества.

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Россия явно не хочет сама уважать права человека и свободы. Значит Россию нужно заставить их уважать.,

- подчеркнул Кулеба.

Что Кулеба говорил раньше

Вскоре после задержания Навального в аэропорту "Шереметьево" 17 января Кулеба заявил, что "враг моего врага – мой друг". Если Навальный является врагом Путина, Украина поддержит оппозиционера.

В то же время украинцам не стоит уж слишком очаровываться личностью Навального.

Обратите внимание! В 2014 году Навальный отметился одиозным заявлением. По словам оппозиционера, Крым "останется частью России и никогда в обозримом будущем больше не станет частью Украины".

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