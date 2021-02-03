Россию нужно заставить, – Кулеба о заключении Навального
Дмитрий Кулеба назвал отравление и заключение Алексея Навального новым "рекордом" произвола российских властей. Его установили на фоне массовых протестов в городах России.
Источник: твитер Дмитрия Кулебы
По словам главы Министерства иностранных дел Украины Кулебы, Россия не хочет уважать права и свободы людей. Следовательно, ее необходимо заставить это сделать. Это-задача для международного сообщества.
Заметьте Дубинки и электрошокеры: силовики жестоко разгоняют акции протеста в России – видео
Россия явно не хочет сама уважать права человека и свободы. Значит Россию нужно заставить их уважать.,
- подчеркнул Кулеба.
Что Кулеба говорил раньше
- Вскоре после задержания Навального в аэропорту "Шереметьево" 17 января Кулеба заявил, что "враг моего врага – мой друг". Если Навальный является врагом Путина, Украина поддержит оппозиционера.
- В то же время украинцам не стоит уж слишком очаровываться личностью Навального.
Заключение Навального: что известно
- 2 февраля 2021 года Оппозиционера приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, Навальный может провести за решеткой 2 года и 8 месяцев.
- За считанные минуты до решающего заседания судью Юлию Окуневу неожиданно заменили на судью Наталью Репникову.
- После оглашения приговора суда штаб Навального призвал людей выйти на акцию протеста. Митингующих начали задерживать омоновцы.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter