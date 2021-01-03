Россия отказалась пускать на свою территорию украинца, которого вместе с россиянами освободили из плена в Ливии. Бывшие пленные накануне прилетели в российский аэропорт "Шереметьево".

По предварительной информации, россияне не пускают освобожденного украинского пленного, потому что он не имеет при себе документов. Об этом сообщают российские СМИ, пишет 24 канал.

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Украинские дипломаты вскоре должны оказать помощь нашему гражданину. Сейчас информации о состоянии здоровья освобожденного украинца нет.

Ранее моряки рассказали, что их держали на военной базе и пытали.

Что известно об освобождении моряков из плена