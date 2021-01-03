В Россию не пустили украинца, которого освободили из плена в Ливии: причина
Россия отказалась пускать на свою территорию украинца, которого вместе с россиянами освободили из плена в Ливии. Бывшие пленные накануне прилетели в российский аэропорт "Шереметьево".
По предварительной информации, россияне не пускают освобожденного украинского пленного, потому что он не имеет при себе документов. Об этом сообщают российские СМИ, пишет 24 канал.
Важно Россия заявила об освобождении из плена в Ливии трех россиян и украинца
Украинские дипломаты вскоре должны оказать помощь нашему гражданину. Сейчас информации о состоянии здоровья освобожденного украинца нет.
Ранее моряки рассказали, что их держали на военной базе и пытали.
Что известно об освобождении моряков из плена
- Вечером 2 января 3 освобожденных в Ливии россиян и украинец прибыли в Россию. Их держали в Ливии несколько недель.
- В МИД Ливии заявили, что задержанных не похищали, а арестовали. Причиной этого было то, что они заплыли в воды Ливии.
- По словам задержанных, они просто проплывали у берегов Ливии на собственной яхте, но причин их задерживать у ливийцев не было.
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