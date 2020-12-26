Русскую блогершу Оксану Качеву ночью 26 декабря 2020 года не пустили на территорию Украины. Кроме того, ей запретили въезд в наше государство на 3 года.

Детали инцидента Читайте также Почти 300 книг о Гарри Поттере хотели незаконно вывезти в Россию: фото, видео контрабанды Во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции, пограничники обнаружили гражданку России, 1994 года рождения, которая нарушила порядок въезда – выезда на ТОТ АР Крым,

– отметили в Госпогранслужбе. Сейчас россиянка ждет обратный рейс домой.

Оксане Качевой запретили въезд в Украину / Фото Госпогранслужбы Обратите внимание! С 2014 года СБУ Украины запретила въезд на территорию нашего государства 3643 россиянам. Одной из причин недопуска является то, что россияне посещают оккупированный Крым с территории России. Да, они нарушают условия пересечения государственной украинской границы. Чтобы избежать проблем следует заезжать на территорию Крыма через Херсонскую область.