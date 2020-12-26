Русской блогерше запретили въезд в Украину: известно имя
Русскую блогершу Оксану Качеву ночью 26 декабря 2020 года не пустили на территорию Украины. Кроме того, ей запретили въезд в наше государство на 3 года.
Детали инцидента
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Во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции, пограничники обнаружили гражданку России, 1994 года рождения, которая нарушила порядок въезда – выезда на ТОТ АР Крым,
– отметили в Госпогранслужбе.
Сейчас россиянка ждет обратный рейс домой.
Оксане Качевой запретили въезд в Украину / Фото Госпогранслужбы
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