Военный суд в Ростове-на-Дону отклонил все ходатайства адвокатов, поданные на предварительном слушании в отношении первой пятерки 2 симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир". Он также решил продлить арест крымских татар и этапировать их из Крыма в ростовское СИЗО.

Предварительное слушание по первой пятерке второй симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир" прошло в Ростове-на-Дону 28 декабря. Окончательное решение суда объявили 29 декабря. Об этом в фейсбуке "Крымской солидарности" сообщил адвокат Эдем Семедляев.

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В группу входят: Рэмзи Бекиров, Риза Изетов, Раима Айвазов, Шабан Умеров, Фарход Базаров.

Суд оккупанта все ходатайства защитников отклонил. Зато удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения фигурантам "дела" на 6 месяцев.

Кроме того, крымских татар решили этапировать с полуострова в СИЗО Ростова-на-Дону.

По словам Семедляева, следующее заседание назначили на 11 января 2021 года, "если ребят успеют этапировать".

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