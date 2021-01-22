За сутки 21 января российские боевики 7 раз нарушали режим тишины на Донбассе. Вражеские обстрелы унесли жизнь украинского защитника.

Оккупанты били из автоматических гранатометов, станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает пресс-служба операции Объединенных сил. Актуально Обмен пленными сорвали: каковы результаты заседания ТКГ Где было горячее всего Неподалеку Красногоровки оккупанты били из автоматического и станкового гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Пищевика российские боевики обстреляли позиции ВСУ из станкового противотанкового гранатомета и минометов 82-го калибра.

В районе Широкино враги открывали огонь из гранатометов различных систем, минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Гнутово боевики били из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Также в этом районе военные ВСУ зафиксировали работу снайпера-оккупанта. Обратите внимание! Вражеские обстрелы унесли жизнь украинского защитника. Он погиб в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Что еще говорится в сообщении Украинские бойцы открывали ответный огонь.

Представителей ОБСЕ уже предупредили обо всех нарушениях режима тишины со стороны оккупантов.

Ситуацию в зоне ООС продолжают контролировать украинские защитники.

С начала суток 22 января нарушений режима тишины не зафиксировали.

Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала