Российский снайпер и гибель бойца: как прошли сутки на Донбассе
За сутки 21 января российские боевики 7 раз нарушали режим тишины на Донбассе. Вражеские обстрелы унесли жизнь украинского защитника.
Оккупанты били из автоматических гранатометов, станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.
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Где было горячее всего
- Неподалеку Красногоровки оккупанты били из автоматического и станкового гранатометов и стрелкового оружия.
- Вблизи Пищевика российские боевики обстреляли позиции ВСУ из станкового противотанкового гранатомета и минометов 82-го калибра.
- В районе Широкино враги открывали огонь из гранатометов различных систем, минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.
- Неподалеку Гнутово боевики били из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Также в этом районе военные ВСУ зафиксировали работу снайпера-оккупанта.
Что еще говорится в сообщении
- Украинские бойцы открывали ответный огонь.
- Представителей ОБСЕ уже предупредили обо всех нарушениях режима тишины со стороны оккупантов.
- Ситуацию в зоне ООС продолжают контролировать украинские защитники.
- С начала суток 22 января нарушений режима тишины не зафиксировали.
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