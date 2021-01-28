Офис генерального прокурора Украины объявил новое подозрение беглому президенту Виктору Януковичу. Оно касается подписания "Харьковских соглашений" в 2010 году.

Источник: Офис генерального прокурора

Следователи ГБР по согласованию с прокурорами Офиса генпрокурора сообщили о подозрении беглому президенту Виктору Януковичу в государственной измене.

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В чем подозревают Януковича

Президента-беглеца подозревают в том, что он, действуя по предварительному сговору, с высшими должностными лицами России, в нарушение требований Конституции Украины и Закона Украины "О международных договорах Украины", в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, предоставил иностранному государству – России и ее представителю – президенту Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Установлено, что 21 апреля 2010 года Янукович, находясь в городе Харькове, искусственно создавая предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на суверенной территории Украины, под предлогом получения скидки на природный газ, подписал от имени Украины Соглашение между Украиной и Россией. Этим документом был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского флота России в украинском Крыму.

К чему привели действия Януковича

В результате подписанных президентом-беглецом так называемых "Харьковских соглашений" был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных Сил России на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выведению с территории Украины.

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