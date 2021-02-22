Российский флот в Крыму готовился к оккупации еще задолго до 2014 года – разведка
Россия начала подготовку к захвату Крыма еще задолго до начала активных действий. Военная разведка Украины докладывала высшему руководству государства об усилении российской группировки в Крыму.
Такую информацию рассказал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий. Об этом он заявил в эфире "Радио Свободы".
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По его словам, черноморский флот и все, что было связано с его деятельностью, представляло угрозу. Эта группировка в любой момент могла начать широкомасштабные действия против Украины.
Угроза от России
Первые признаки того, что Россия может силовым путем забрать территорию, которая принадлежит Украине, были связаны:
- с проявлениями сепаратизма;
- с подготовкой различных военизированных групп на территории Крыма.
Непосредственно 810-я бригада морской пехоты России на своих полигонах, как заметил Скибицкий, отрабатывала подготовку и оснащение незаконных вооруженных формирований на территории Крыма.
Что узнала разведка Украины
По информации военной разведки Украины, в 2013 году создали группировку российских войск. Она обеспечивала безопасность проведения зимних олимпийских игр на территории России. В этот период отрабатывали:
- блокирования морской акватории и воздушного пространства;
- проведение разведывательных действий против Украины.
Представитель ГУР МО Украины подчеркнул: "Мы проанализировали размещение первого и второго эшелонов, резервов и конфигурацию войск, которая была на совместных российско-белорусских учениях в 2013 году".
Именно такой сценарий был повторен в 2014 году против нас уже с оккупацией Донбасса,
– отметил Скибицкий.
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