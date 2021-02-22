Россия начала подготовку к захвату Крыма еще задолго до начала активных действий. Военная разведка Украины докладывала высшему руководству государства об усилении российской группировки в Крыму.

Такую информацию рассказал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий. Об этом он заявил в эфире "Радио Свободы".

Важно Десятки погибших и сотни обстрелов: Хомчак убежден, что на Донбассе продолжается режим тишины

По его словам, черноморский флот и все, что было связано с его деятельностью, представляло угрозу. Эта группировка в любой момент могла начать широкомасштабные действия против Украины.

Угроза от России

Первые признаки того, что Россия может силовым путем забрать территорию, которая принадлежит Украине, были связаны:

с проявлениями сепаратизма;

с подготовкой различных военизированных групп на территории Крыма.

Непосредственно 810-я бригада морской пехоты России на своих полигонах, как заметил Скибицкий, отрабатывала подготовку и оснащение незаконных вооруженных формирований на территории Крыма.

Что узнала разведка Украины

По информации военной разведки Украины, в 2013 году создали группировку российских войск. Она обеспечивала безопасность проведения зимних олимпийских игр на территории России. В этот период отрабатывали:

блокирования морской акватории и воздушного пространства;

проведение разведывательных действий против Украины.

Представитель ГУР МО Украины подчеркнул: "Мы проанализировали размещение первого и второго эшелонов, резервов и конфигурацию войск, которая была на совместных российско-белорусских учениях в 2013 году".

Именно такой сценарий был повторен в 2014 году против нас уже с оккупацией Донбасса,

– отметил Скибицкий.

Заметим! По словам Скибицкого, 23 февраля 2014 года систему управления Южного военного округа ВС России и группировки в Крыму перевели в полную боевую готовность. Подразделения, которые привлекались для усиления Черноморского флота, уже вышли из пунктов постоянной дислокации и начали перемещение в Крым.