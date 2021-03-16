Российский центр науки и культуры в Киеве, который в Европарламенте признали пропагандистским, продолжает свою работу в Киеве. СНБО может применить к нему санкции, однако при определенных условиях.

В ведомстве пояснили что нужно, чтобы Российский центр науки и культуры, который является филиалом российского госагентства "Россотрудничество", прекратил свою работу в украинской столице.

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Там отметили, что согласно законодательству, прекращение действия международных договоров осуществляется Верховной Радой по представлению президента или другого субъекта законодательной инициативы.

Справка. В законе "О санкциях" говорится о том, что СНБО рассматривает вопрос о применении санкций "исключительно на основании предложений Совета, президента, Кабмина, НБУ или СБУ".

"Если от уполномоченных госорганов поступят предложения о применении санкций в отношении указанного юридического лица, они будут вынесены на рассмотрение СНБО", – подчеркнули в ведомстве.

Открытое письмо Зеленскому

Российский центр культуры и науки в марте анонсировал мероприятие "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов".

Его решили провести ко Дню памяти Тараса Шевченко, назвав поэта "российско-украинским".

На сообщение отреагировал заместитель вице-президента Всемирного конгресса украинцев Павел Садоха.

Он опубликовал на своей фейсбук-странице открытое письмо президенту Украины и СНБО.

Садоха призвал украинские власти рассмотреть вопрос запрета функционирования ячеек российской пропаганды и дезинформации "Россотрудничество".

Справка. Российский центр науки и культуры основан соглашением между украинским и российским правительством в 1998 году. Украина ратифицировала документ в 1999 году.