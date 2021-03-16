Российский центр культуры работает в Киеве: СНБО может закрыть, но есть условия
Российский центр науки и культуры в Киеве, который в Европарламенте признали пропагандистским, продолжает свою работу в Киеве. СНБО может применить к нему санкции, однако при определенных условиях.
Источник:"Радио Свобода"
В ведомстве пояснили что нужно, чтобы Российский центр науки и культуры, который является филиалом российского госагентства "Россотрудничество", прекратил свою работу в украинской столице.
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Там отметили, что согласно законодательству, прекращение действия международных договоров осуществляется Верховной Радой по представлению президента или другого субъекта законодательной инициативы.
"Если от уполномоченных госорганов поступят предложения о применении санкций в отношении указанного юридического лица, они будут вынесены на рассмотрение СНБО", – подчеркнули в ведомстве.
Открытое письмо Зеленскому
- Российский центр культуры и науки в марте анонсировал мероприятие "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов".
- Его решили провести ко Дню памяти Тараса Шевченко, назвав поэта "российско-украинским".
- На сообщение отреагировал заместитель вице-президента Всемирного конгресса украинцев Павел Садоха.
- Он опубликовал на своей фейсбук-странице открытое письмо президенту Украины и СНБО.
Садоха призвал украинские власти рассмотреть вопрос запрета функционирования ячеек российской пропаганды и дезинформации "Россотрудничество".
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