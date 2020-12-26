Российские трубопроводные войска покинули свое расположение возле реки Биюк-Карасу, расположенной ниже Тайганского водохранилища. Там они качали воду на нужды Симферополя.

Военные очистили территорию, но все трубопроводы оставили на месте, чтобы использовать их в любой момент. Об этом сообщили на сайте "Крым. Реалии".

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Остановили спуск воды

Спуск воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ временно остановили. Сейчас полноводная река Биюк-Карасу стала выглядеть, как ручей. В то же время небольшое подразделение российских военных осталось на месте дислокации для обеспечения сохранности трубопровода.



Река Биюк-Карасу / Фото "Крым. Реалии"

Прекращение переброса воды

Ранее так называемый "голова" аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что до холодов перекачка воды из Тайганского водохранилища на Симферополь будет прекращена.

Уже в начале декабря только с половины труб текла вода со слабым напором. 18 декабря подачу воды из Тайганского водохранилища прекратили.

Обратите внимание! Согласно международному законодательству, за катастрофу с водой в Крыму полностью отвечает государство-оккупант Россия.

Заместитель министра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что по трубопроводу, который построили российские военные для перекачки воды из водохранилищ Белогорского района в Симферопольское водохранилище, за время его эксплуатации поставили более 6 миллионов тонн воды.

Уже 10 августа в Крыму руководство Минобороны России и так называемая местная власть запустили водовод, который построили российские военные для перекачки запасов воды с Тайганского водохранилища Белогорского района на нужды водоснабжения Симферополя.

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