Река превратилась в ручей: российские военные прекратили перекачку воды в Симферополь
Российские трубопроводные войска покинули свое расположение возле реки Биюк-Карасу, расположенной ниже Тайганского водохранилища. Там они качали воду на нужды Симферополя.
Военные очистили территорию, но все трубопроводы оставили на месте, чтобы использовать их в любой момент. Об этом сообщили на сайте "Крым. Реалии".
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Остановили спуск воды
Спуск воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ временно остановили. Сейчас полноводная река Биюк-Карасу стала выглядеть, как ручей. В то же время небольшое подразделение российских военных осталось на месте дислокации для обеспечения сохранности трубопровода.
Река Биюк-Карасу / Фото "Крым. Реалии"
Прекращение переброса воды
Ранее так называемый "голова" аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что до холодов перекачка воды из Тайганского водохранилища на Симферополь будет прекращена.
Уже в начале декабря только с половины труб текла вода со слабым напором. 18 декабря подачу воды из Тайганского водохранилища прекратили.
Заместитель министра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что по трубопроводу, который построили российские военные для перекачки воды из водохранилищ Белогорского района в Симферопольское водохранилище, за время его эксплуатации поставили более 6 миллионов тонн воды.
Уже 10 августа в Крыму руководство Минобороны России и так называемая местная власть запустили водовод, который построили российские военные для перекачки запасов воды с Тайганского водохранилища Белогорского района на нужды водоснабжения Симферополя.
Водоснабжение в Крыму: коротко
- До оккупации Россией Крыма Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом. В 2014 году водоснабжение прекратили.
- Критической ситуация стала в 2020 году. Небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Также на территории Крыма возникло засоление почвы. Это связано с тем, что оккупанты пополняют запасы воды из водохранилищ естественного стока и подземных источников.
- Оккупанты заявили, что Крым технически не готов принимать воду из Украины. Более того, они боятся, что украинская вода может быть ядовита.
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