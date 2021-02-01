В Киеве 1 февраля задержали 2 фигуранток дела о работе российских спецслужб в Украине через телеграмм-каналы. Их подозревают в государственной измене.

Источник: "Суспільне"

По словам начальника управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина, спецоперация по разоблачению сети телеграмм-каналов длилась более полугода и завершилась 31 января.

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Что известно о задержанных подозреваемых

Правоохранители задержали 2 фигуранток дела – Викторию Д. и Викторию П., жительниц Одессы и Харькова. Задержали их в Киеве, когда женщины возвращались из-за границы.

Издание Depo.Харьков со ссылкой на собственные источники пишет, что одной из них является Виктория Даскалица. А Киевский районный суд Харькова 1 февраля принял решение о взятии ее под стражу на 60 суток.

Кто находится в розыске

Еще один фигурант дела, по версии следствия, администратор каналов, 34-летний Артем Д. из Одессы. Он находится на территории Приднестровья, в Украине – в розыске.

Именно он, по версии следствия, через учетные записи под никами "Менеджер ТГ" и "Архангел" администрирует 12 телеграмм-каналов.

Злоумышленник также участвовал в так называемом "Антимайдане", был одним из организаторов марша "Куликово поле", администрировал сайты и группы антиукраинского направления в соцсетях.

Его разыскивают по статьям о массовом нарушении порядка и массовых беспорядках.

В деле также фигурирует мужчина из Харькова – Станислав Р., он в розыске. По словам Дудина, это – приближенное лицо председателя харьковской ячейки Коммунистической партии Украины.

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