Разоблачение подконтрольных России телеграмм-каналов: в Киеве задержали 2 подозреваемых
В Киеве 1 февраля задержали 2 фигуранток дела о работе российских спецслужб в Украине через телеграмм-каналы. Их подозревают в государственной измене.
Источник: "Суспільне"
По словам начальника управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина, спецоперация по разоблачению сети телеграмм-каналов длилась более полугода и завершилась 31 января.
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Что известно о задержанных подозреваемых
Правоохранители задержали 2 фигуранток дела – Викторию Д. и Викторию П., жительниц Одессы и Харькова. Задержали их в Киеве, когда женщины возвращались из-за границы.
Издание Depo.Харьков со ссылкой на собственные источники пишет, что одной из них является Виктория Даскалица. А Киевский районный суд Харькова 1 февраля принял решение о взятии ее под стражу на 60 суток.
Кто находится в розыске
- Еще один фигурант дела, по версии следствия, администратор каналов, 34-летний Артем Д. из Одессы. Он находится на территории Приднестровья, в Украине – в розыске.
Именно он, по версии следствия, через учетные записи под никами "Менеджер ТГ" и "Архангел" администрирует 12 телеграмм-каналов.
Злоумышленник также участвовал в так называемом "Антимайдане", был одним из организаторов марша "Куликово поле", администрировал сайты и группы антиукраинского направления в соцсетях.
Его разыскивают по статьям о массовом нарушении порядка и массовых беспорядках.
- В деле также фигурирует мужчина из Харькова – Станислав Р., он в розыске. По словам Дудина, это – приближенное лицо председателя харьковской ячейки Коммунистической партии Украины.
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Что известно о возможной русской агентуре в Украине
- В СБУ заявили, что в генштабе вооруженных сил России вербовали активистов "российской весны" из Харькова и Одессы для создания и администрирования политических телеграмм-каналов.
- В частности, речь идет о таких каналах: "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков" и другие.
- "Главным менеджером" агентурной сети является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского "Антимайдана".
- Следствие установило 50 заказчиков, которые перечислили деньги за публикацию материалов на этих каналах.
- Ресурсы функционируют в течение 1,5 – 2 лет. Однако украинские спецслужбы технически не могут заблокировать каналы, потому что они зарегистрированы на московские номера.
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