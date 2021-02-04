Больше никому не нужны: пропагандисты Кремля зовут на работу журналистов-медведчуковцев
Работники заблокированных медведчуковских каналов понадобились России. Одна из главных пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян предложила работу журналистам ZIK, "112 каналу" и NewsOne.
Источник: фейсбук Маргариты Симоньян
Главный редактор RT решила собрать у себя всех обиженных жизнью. Она также предлагает работу российским представителям СМИ, которые хотят услужить Кремлю.
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Предлагаю работу сотрудникам украинских телеканалов, закрытых демократом Зеленским. Всем, кому надоело работать против своей страны на разных помойках, кто хочет работать на свое государство и разделяет редакционную политику,
– написала она.
Что известно о Симоньян
- Маргарита Симоньян является одной из главных путинских пропагандисток. Она активно распространяет в информационном пространстве политику Кремля.
- Недавно Симоньян, которой запрещен въезд в Украину, незаконно посетила временно оккупированный Донбасс.
- Выступая там на так называемом "форуме" пропагандистка призвала Россию присоединить ОРДЛО к себе.
Блокировка каналов Козака: кратко
- Президент Владимир Зеленский 2 февраля 2021 года подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о санкциях против соратника Медведчука Тараса Козака.
- Вследствие этого каналы, принадлежащие политику, ZIK, "112 канал", NewsOne заблокировали и прекратили вещание на территории Украины.
- Владимир Зеленский 3 февраля встретился с руководителями ведущих украинских телеканалов. Во время общения с топменеджерами президент заверил, что притеснений свободы слова в государстве не будет.
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