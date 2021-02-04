Работники заблокированных медведчуковских каналов понадобились России. Одна из главных пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян предложила работу журналистам ZIK, "112 каналу" и NewsOne.

Источник: фейсбук Маргариты Симоньян

Главный редактор RT решила собрать у себя всех обиженных жизнью. Она также предлагает работу российским представителям СМИ, которые хотят услужить Кремлю.

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Предлагаю работу сотрудникам украинских телеканалов, закрытых демократом Зеленским. Всем, кому надоело работать против своей страны на разных помойках, кто хочет работать на свое государство и разделяет редакционную политику,

– написала она.

Что известно о Симоньян

Маргарита Симоньян является одной из главных путинских пропагандисток. Она активно распространяет в информационном пространстве политику Кремля.

Недавно Симоньян, которой запрещен въезд в Украину, незаконно посетила временно оккупированный Донбасс.

Выступая там на так называемом "форуме" пропагандистка призвала Россию присоединить ОРДЛО к себе.

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