В Вооруженных силах Украины заявили, что телеграмм-каналы "Начштаба" и "Дежурный ООС" не имеют ничего общего с украинской армией. Более того, это проекты России, которые пытаются замаскироваться, используя украинский язык.

Источник: Вооруженные Силы Украины

О том, что украинских военных пытаются дискредитировать в соцсетях, рассказали в управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

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Речь идет о каналах "Начштаба" и "Дежурный ООС"

Специальные площадки в мессенджерах создаются российскими спецслужбами для распространения фейков о Вооруженных Силах Украины и сбора информации о них.

Самые известные из таких платформ-телеграм-каналы "Начштаба" и "Дежурный ООС". Это российские проекты, которые не имеют отношения к Вооруженным Силам Украины,

– говорят в ВСУ.

Информацию о воинских частях и подразделениях использует противник

Украинские военные отмечают, несмотря, что эти каналы украиноязычные, они являются антиукраинскими по содержанию. В ВСУ также рассказали, что в 2018 году Telegram дал согласие спецслужбам России предоставлять данные пользователей. Говорилось о юзерах, которых якобы подозревали в терроризме. Эти данные содержали не только IP-адреса, но и номера мобильных телефонов и доступ к сообщениям.

Телеграм-канал "Начштаба" позиционируется, как площадка, где украинские военнослужащие могут поделиться тем, что "наболело". В сетевых обсуждениях подробностей военной службы могут фигурировать данные о местах дислокации воинских частей, численность и состав подразделений, состояние техники, вооружения и тому подобное,

– рассказали в украинской армии.

А именно эта конкретная информация более всего важна противнику. Также эти телеграмм-каналы активно рекламируют на оккупированной территории Донбасса.



Речь идет о телеграм-канале "Начштаба" / Скриншот с сайта ВСУ



Каналы рекламируют на оккупированных территориях / Скриншот с сайта ВСУ

СБУ задержала фигурантов дела о работе российских спецслужб

Отметим, что недавно в Украине прогремел скандал с российскими проектами в Telegram. СБУ задержала фигуранток дела о работе российских спецслужб через телеграмм-каналы. Еще несколько человек в розыске. Следствие установило 50 заказчиков, которые перечислили деньги за публикацию материалов на этих каналах.